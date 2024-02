El regreso de Jennifer Lopez a la parrilla de contenidos por streaming ha generado un gran revuelo en las redes sociales, pero no precisamente por la calidad de la cinta. Resulta que la “Diva del Bronx” decidió estelarizará esta entrega junto a su actual pareja, el actor Ben Affleck. ¿Logras adivinar qué rol tendrá el intérprete de “Batman”?

Jennifer Lopez está de vuelta en las pantallas gracias a “This Is Me…Now: A Love Story”, película homónima del noveno álbum de estudio de la norteamericana. Basada en su vida amorosa, la también modelo de 54 años narrará sus relaciones y compromisos amorosos, además de su reencuentro con Ben Affleck tras más de 15 años separados.

Además de ser la estrella principal, Lopez también coescribió el guion junto a Ben Affleck, Dave Meyers y Chris Shafer. Una artista polifacética y talentosa.

¿DE QUÉ TRATA “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”?

Según la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “’This Is Me...Now: A Love Story’ no se parece a nada que hayas visto de Jennifer Lopez. Junto al director Dave Meyers, Jennifer ha creado una odisea cinematográfica basada en la narrativa, impregnada de narraciones mitológicas y curación personal.

Junto con su primer álbum de estudio en una década, este original de Amazon que cambia el género muestra su viaje hacia el amor a través de sus propios ojos. Con trajes fantásticos, coreografías impresionantes y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del corazón resistente de Jennifer”.

Vale decir que la propia J.Lo enfatizó que la cinta no solamente toca su romance con Ben Affleck, pues ha decidido incluir detalles que mucha gente desconoce de su relación con el actor. “Le dije que no quería contar mi historia con Ben porque la gente conoce esa historia. Yo quería hacer algo diferente. Así que nos embarcamos en cómo hacerlo de una manera visual cantando, bailando y siendo divertido de una manera realista”.

Pero, ¿cuál es el personaje que interpreta Ben Affleck en esta cinta? Pues, en esta nota te lo contamos a detalle.

EL PERSONAJE DE BEN AFFLECK EN “THIS IS ME…NOW: A LOVE STORY”

A pesar de que Jennifer Lopez contó que quería enfocarse en su faceta sentimental con Affleck, también tendrá detalles extras de cómo volvió a reencontrarse con el actor de “Batman” tras varios años de estar separados.

Recordemos que Lopez y Affleck comenzaron a salir durante un año y medio a inicios de los 2000, e incluso llegaron a comprometerse. Posteriormente, se separaron y casaron con diferentes personas: J.Lo con Marc Anthony y Ben con Jennifer Garner. Sin embargo, los actores se reencontraron para luego casarse en julio de 2022.

Pero, ¿de qué actuará Ben Affleck en “This Is Me…Now: A Love Story” Pues, según Screen Rant, el actor de 51 años dará vida a Rex Stone, un motociclista.

En algunas escenas de “This Is Me... Now: A Love Story”, vemos a Jennifer López viajando en la parte trasera de una motocicleta. Ella abraza al conductor mientras recorren un paisaje nevado. Aunque el hombre nunca muestra su rostro en la película, sabemos que se trata de Ben Affleck gracias a los créditos.

Cabe decir que en estas escenas el rostro de Affleck apenas es visible, y en su otro papel en la película musical del 2024, el actor es prácticamente irreconocible.

Pero además del motociclista, Affleck dará vida a un presentador de noticias que ofrece comentarios sobre la temática de la cinta: el amor. Curiosamente, es posible que no logres reconocer al querido Ben debido a la prótesis y la peluca rubia que lleva en el filme.

Este tipo de cameos de Ben Affleck se hallan repartidos por toda la cinta de Jennifer Lopez. Por un lado, las escenas de motociclista que encarna el actor se dan al inicio y al final de la película, mientras que sus segmentos como presentador de noticias están dispersos a lo largo de toda la entraga, incluso, durante la mitad de los créditos.

No obstante, el también protagonista de “En busca del destino” tiene una aparición más, precisamente, cuando Lopez retorna a la boda durante el final de la película.