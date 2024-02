CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “This Is Me… Now: A Love Story”, película musical de Amazon Prime Video dirigida por Dave Meyers, es una de las tres partes de un proyecto de la cantante y actriz Jennifer Lopez que muestra su viaje hacia el amor a través de sus propios ojos. Los otros componentes de son el noveno álbum de estudio de la artista, “This Is Me... Now”, y el documental detrás de escena llamado “The Greatest Love Story Never Told”.

La cinta que tiene 65 minutos de duración empieza con J Lo relatando la historia de Alida y Taroo, dos enamorados de tribus taínas rivales que le pidieron ayuda a los dioses para no ser separados. En respuesta fueron convertidos, ella en una rosa y él en un colibrí. Por eso, cuando un colibrí se acerca a una rosa, se cree que es Tattoo buscando a su amada Alida.

Lo siguiente que se muestra en “This Is Me… Now: A Love Story” es a Jennifer Lopez viajando en motocicleta con su novio, pero sufren un terrible accidente. Poco después aparece en un cuarto de máquinas en caos porque ya no hay más pétalos que alimenten el enorme corazón. La artista ingresa al centro para intentar remediar el daño, pero parece inútil. Todo resulta ser parte de los sueños que la cantante comparte con su terapeuta (Fat Joe).

La primera parte de "This Is Me… Now: A Love Story", película de Jennifer Lopez, es parte de un sueño de la artista (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”?

A pesar de que le rompieron el corazón, la artista decide seguir buscando el amor y aunque cree encontrarlo este dura muy poco. En tanto, el consejo zodiacal, conformado por Sagitario (Jane Fonda), Virgo (Kim Petras), Libra (Trevor Noah), Leo (Post Malone), Escorpio (Keke Palmer) Cáncer (Sofía Vergara) y Geminis (Jenifer Lewis), observa sin poder intervenir.

Aunque sus amigos le aconsejan no enamorarse tan rápido, ella se vuelve a aventurar al amor más de una vez, de hecho, se casa tres veces, y se divorcia al poco tiempo. Pero eso no la detiene y sigue saliendo con distintas personas. Cada uno de estos momentos en “This Is Me… Now: A Love Story” están acompañados de distintas canciones de Jennifer Lopez.

El consejo zodiacal no puede hacer nada, pero envían a los amigos de la artista para que la aconsejen. The Cynic (Matthew Law), The Lover (Brandon Delsid), The Quiet One (Alix Angelis), The Realist (Malcolm Kelner), The Idealist (Ashley Versher) y The Fighter (Danielle Larracuente) organizan una intervención y le recomiendan a su amiga estar sola por un tiempo, pero ella prefiere no escucharlos.

Tras años de tratarla, el terapeuta le aconseja asistir a un grupo de apoyo llamado Love Addicts Anonymous, donde la artista cuenta su historia y empieza a ver el mundo de la misma manera que su amigo Mike. Sin embargo, él la visita para entregarle la invitación a su boda.

Jennifer Lopez quema antiguas cartas de amor en la película "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”?

En la última parte de “This Is Me… Now: A Love Story”, la artista comparte otro sueño. En el regresa a la ciudad donde creció, se reencuentra con viejos amigos y conocidos. A medida que avanza en medio de la noche, siente que alguien la sigue, lo que parece una sombra se convierte en la niña que alguna vez fue.

La pequeña le dice que nunca se sintió amada, la artista cree que se refiere a sus padres, pero la niña le aclara que la única culpable es ella. Finalmente, Jennifer Lopez la abraza y se disculpa por no amarla. Se da cuenta de que en su búsqueda del ser amada se olvidó de amarse a ella misma. De esa manera emprende el camino del amor propio.

Después de contarle al terapeuta que asistió a la boda de Mike y conoció a alguien muy especial, mientras espera el autobús, ve a un colibrí y empieza a bailar bajo la lluvia de felicidad, ya que está segura de que se trata de una señal del universo que le confirma que nunca debe renunciar a encontrar el amor.

Jennifer Lopez asiste a la boda de Mike y conoce al hombre de sus sueños al final de la película musical "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Prime Video)