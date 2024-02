Junto al lanzamiento de “This Is Me... Now”, noveno álbum de estudio de Jennifer Lopez, la actriz y cantante prepara una película musical que documenta su vida amorosa, su reencuentro con el actor Ben Affleck y su búsqueda del amor. Se trata de “This Is Me… Now: A Love Story”, coescrita por López, Affleck, Dave Meyers y Chris Shafer.

La cinta dirigida por Meyers (“ME!” de Taylor Swift, “No Tears Left to Cry” de Ariana Grande) cuenta con un elenco de estrellas que incluye a Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru y Derek Hough.

En conversación con The Hollywood Reporter, Jennifer Lopez, que también financió su propia película, contó cómo surgió la idea. “Una vez terminado el disco, obviamente. Hice ‘This Is Me…’ Luego hace 20 años y nunca pensé que habría ‘This Is Me... Now’. Capturó un momento en el que experimenté por primera vez este tipo de amor y cuando tuve una segunda oportunidad, me inspiré mucho para ir al estudio y hacer este disco. Cuando estuvo terminado, lo que sucedió en un par de meses, pensé: ‘Guau, este es un momento mágico y muy especial’. No pensé que fuera correcto lanzar un vídeo y hacer lo normal. Quería hacer algo realmente diferente con esto. Llamé a Dave Meyers, nos sentamos juntos y le puse algo de música. Dice que también le canté parte de la música”.

Por su parte, la socia productora Elaine Goldsmith-Thomas indicó: “Las canciones brotaban de ella y era eléctrico ver cómo sucedía, y tenía que hacerlo. Cuando se cayó el dinero, me asusté. Entonces mi trabajo pasó a ser verlo. ‘¿Realmente necesitamos esa escena?’ No fue menos creativo y más financiero, pero creo mucho en ella”.

Jennifer Lopez contó que Ben Affleck la ayudó a impulsar el proyecto de la película "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”?

De acuerdo con la descripción oficial de Amazon Prime Video, “’This Is Me...Now: A Love Story’ no se parece a nada que hayas visto de Jennifer Lopez. Junto al director Dave Meyers, Jennifer ha creado una odisea cinematográfica basada en la narrativa, impregnada de narraciones mitológicas y curación personal.

Junto con su primer álbum de estudio en una década, este original de Amazon que cambia el género muestra su viaje hacia el amor a través de sus propios ojos. Con trajes fantásticos, coreografías impresionantes y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del corazón resistente de Jennifer”.

¿CÓMO VER “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”?

“This Is Me… Now: A Love Story” se estrenará en Amazon Prime Video el viernes 16 de febrero de 2024, por lo tanto para ver la película de Jennifer Lopez solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”

ACTORES QUE APARECEN EN “THIS IS ME… NOW: A LOVE STORY”

Jennifer Lopez

Ben Affleck

Fat Joe

Trevor Noah

Kim Petras

Post Malone

Keke Palmer

Sofia Vergara

Jenifer Lewis

Jay Shetty

Neil deGrasse Tyson

Sadhguru

Tony Bellissimo

Derek Hough

Trevor Jackson

Paul Raci

Bella Gagliano

Brandon Delsid

Ashley Versher

Malcolm Kelner

Alix Angelis

Danielle Larracuente

Matthew Law

Jennifer Lopez en el afiche promocional de la película "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Prime Video)