Prepárate para una aventura emocionante en el futuro distópico con “Atlas”, la nueva película de acción y suspenso que llegará de manera intempestiva a Netflix. Dirigida por Brad Peyton, reconocido por su trabajo en películas como “Journey 2: The Mysterious Island” y “San Andreas”, esta producción promete mantenernos al borde de nuestros asientos. Además de contar con Jennifer López como protagonista, ‘Atlas’ tiene otras estrellas brillantes en su galaxia. ¿Quieres conocerlas?

En el corazón de la trama está Atlas Shepherd, una analista de datos brillante pero misántropa, con una profunda desconfianza hacia la inteligencia artificial. Cuando se une a una misión para capturar a un robot renegado con el que comparte un pasado misterioso, se ve envuelta en una serie de eventos que pondrán a prueba su fe en la IA y su capacidad para salvar el futuro de la humanidad.

La película está programada para estrenarse el 24 de mayo en Netflix, pero antes de seguir, ¿por qué no echar un vistazo al tráiler de “Atlas”?

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “ATLAS”?

1. Jennifer López como Atlas Shepherd

La icónica Jennifer López no necesita presentación, pero más allá de sus éxitos en la música, ha cautivado también en la gran pantalla con películas como “Maid in Manhattan” y “Hustlers”.

En “Atlas”, interpreta a la intrépida Atlas Shepherd, una analista antiterrorista de la Coalición Internacional de Naciones (CIE). Después de veintiocho años desde el avance tecnológico que cambió el mundo, se enfrenta a su mayor desafío: su “hermano” artificial, líder de una revolución robótica.

2. Simu Liu como Harlan

Simu Liu como Harlan, una inteligencia artificial que busca eliminar a la humanidad (Foto: Netflix)

Simu Liu, conocido por su destacado papel en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y su encarnación del eterno Ken en “Barbie”, da vida a Harlan, el primer terrorista de IA. Creado con la intención de ser un protector de la humanidad, su historia toma un giro oscuro, convirtiéndose en el adversario de su propia creación. Después de 28 años en el exilio, Harlan regresa con un propósito inquietante.

3. Sterling K. Brown como el coronel Elias Banks

Sterling K. Brown como el coronel Elias Banks en "Atlas" (Foto: Netflix)

Sterling K. Brown, reconocido por su participación en “American Fiction” y “Black Panther”, interpreta al experimentado coronel Elias Banks. Como comandante de la misión al planeta GR39, acepta la presencia de Atlas con cierta reticencia. Sin embargo, su papel se vuelve fundamental cuando se enfrenta a la amenaza que representa Harlan, fusionando hombre y máquina en una lucha por el futuro de la humanidad.

“Banks trabaja dentro de estos trajes de arco con los que tienes que fusionarte a través de una neurosincronización para que seas mitad máquina, mitad hombre, algo mayor que la suma de sus partes”, dijo Brown a Netflix.

4. Mark Strong como el general Jake Boothe

Mark Strong, conocido por sus papeles en “Stardust”, “Sherlock Holmes” y “Cruella”, asume el papel del general Jake Boothe. Aunque inicialmente muestra reservas, su estrecha conexión con el terrorista IA Harlan lo coloca en una posición de conflicto. El dilema moral se intensifica cuando sus decisiones afectan no solo al presente, sino al destino de generaciones futuras.

5. Abraham Popoola como Casca Decius

Abraham Popoola, quien ha dejado su huella en producciones como “Andor”, “The Great” y “Cruella”, interpreta a Casca Decius, uno de los soldados de IA más formidables de Harlan. Su captura al inicio de la película desencadena una serie de eventos que llevarán a Atlas y su equipo a una misión de consecuencias inimaginables en el planeta GR39.

Otros actores y personajes de “Atlas”: