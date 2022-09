Los Sperars siempre han estado en el ojo de la tormenta, principalmente por Britney Spears; la vida de la ‘Princesa del pop’ ha sido portadas de un sinfín de revistas y la última que ha protagonizado ha sido con sus hijos, quienes no se han mostrado dispuestos a reparar la relación con su madre. Pero no es la única integrante de la familia que ha estado envuelta en un escándalo.

El primer embarazo de Jamie Lynn Spears, hermana de Britney, fue todo un escándalo en el mundo del espectáculo, pues en ese entonces Jamie solo tenía 16 años y comenzaba una prometedora carrera como actriz. Su protagónico en “Zoey 101″ le dio la fama internacional que buscaba, pero tuvo que abandonar el sueño para a su pequeña Maddie, quien hoy se ha convertido en toda una adolescente.

¿QUIÉN ES MADDIE, LA SOBRINA DE BRITNEY SPEARS?

Maddie Briann Aldridge nació el 19 de junio de 2008 en McComb, Misisipi, Estados Unidos. Hija de Jamie Lynn Spears y Casey Aldridge. Actualmente tiene 14 años y acaba de convertirse, oficialmente, en una estudiante de secundaria. La sobrina de la estrella del pop Britney Spears tiene una media hermana llamada Yvey de cuatro años.

Maddie Briann Aldridge en su primer día de la escuela secundaria (Foto: Jamie Lynn Spears / Instagram)

A la hija de Jamie Lynn Spears le gusta mucho el atletismo. De hecho, su equipo ganó el segundo lugar general en softbol en 2019. La actriz y su hija fueron parte de un episodio especial de “Double Dare” en Nickelodeon, donde ganó $15,000 que los donó al Hospital de Nueva Orleans que atendió a Maddie después del accidente que casi le cuesta la vida.

El terrible accidente de Maddie

En 2017, Maddie Briann Aldridge sufrió un accidente mientras manejaba un vehículo todo terreno. Ocurrió cuando tenía tan solo ocho años. En ese momento oda su familia se encontraba en una jornada de cacería en el campo y la niña cayó en un estanque.

La pequeña estuvo bajo el agua por varios minutos antes que lograran rescatarla. Cuando la sacaron del agua estaba inconsciente y tuvo que ser trasladada por un helicóptero a un hospital, donde permaneció dos días en ese estado.

Maddie Briann Aldridge hospitalizada tras accidente (Foto: Jamie Lynn Spears / Instagram)

En una entrevista, Jamie Lynn Spears habló sobre el momento del rescate. “Nos zambullimos y pudimos rescatarla. Cuando finalmente pudimos sacarla del agua pensamos que se había ido. Pensamos que habíamos perdido a nuestra hija”, dijo.

“En ese momento sentí todo lo que puedes sentir, creo que hasta lo peor”, explicó Spears y agregó: “No hay nada peor que mirar a tu hija y sentir que le has fallado. Y no quería que ella pensara que no podía salvarla”.

Después de varios días inconsciente, la familia temía lo peor, por lo que pidieron la presencia de un sacerdote para orar por Maddie. Spears contó que cuando el sacerdote le estaba poniendo el aceite y diciendo algunas oraciones, su hija comenzó a patear y a mover sus manos. Finalmente, la pequeña pudo recuperarse.