En los últimos días, el nombre de Montserrat Barojas ha tomado fuerza en redes sociales, luego de que el presentador Alexander Acha solicitara su expulsión de “La academia: 20 años” por considerar que no estaba realizando bien su trabajo.

Como se recuerda, todos los integrantes del reality de TV Azteca han sido internados o sufrido alguna molestia relacionada con dolencias, mareos o descompensaciones, por lo que la producción apuntó a la nutrióloga del programa como la responsable.

Todo inició luego de que Santiago, uno de los concursantes más jóvenes, se desvaneció, producto de la presunta mala alimentación que estaba recibiendo, por lo que el conductor exigió la salida de la nutricionista.

Tras esto, se especuló con que Montserrat no habría estudiado nutrición, sino que había seguido la carrera de mercadotecnia y que fue parte del reality “Enamorándonos”.

Montserrat Barojas se casó con José Luis "el de Sonora" (Foto: Monserrat La Comadre / Instagram)

¿QUIÉN ES MONTSERRAT BAROJAS?

Montserrat Barojas es una influencer de 33 años nacida en Monterrey que ha tenido participación en realities como “La Academia” y “Enamorándonos”.

Fue en este último programa, de 2019, donde conoció a José Carlos, quien no dudó en pedirle matrimonio en pantalla, lo cual aceptó. Casándose meses después y teniendo una pequeña hija llamada Isabela.

Años antes, la influencer había estado casada, pero según comentó en el reality, donde ya se presentaba como nutrióloga, la monotonía terminó por acabar con su matrimonio.

En sus redes sociales, Montserrat ha compartido contenido que la muestran como

nutrióloga en la Universidad de Londres y la Torre Quirúrgica del Hospital General.

El esposo de Montserrat Barojas

Tras su paso por “Enamorándonos”, la regiomontana se volvió influencer junto a su esposo, al que denominan José Carlos “el de Sonora” o “El compadre”. De hecho, ambos tienen un canal de YouTube llamado “Viviendo con los compadres”, donde comparte su día a día con sus suscriptores.

Además de influencer, José Carlos también es cantante, lanzando algunos temas del regional mexicano que se pueden oír en YouTube y otras plataformas.

Nutrióloga responde a “La Academia”

Por su parte, Montserrat no se quedó callada y respondió a las acusaciones de Acha y la producción del programa sobre su trabajo.

“No tenían dinero para comprarles más comida… Escuché todo lo que dijeron de mí y obviamente ¡No pienso volver a ir! Están diciendo pura estu**dez, que por mí esta semana… Por Dios, no alcanzó ni para la proteína pa’ que compren... fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra, crema de cacahuate, tengo muchísimas pruebas de que no, nada qué ver”, se defendió.

“Tienes que tener empatía con los alumnos. No vengo a dar clases de nutrición, yo les explicaba, pero jamás les quité alimentos, están mal del cerebro”, añadió.