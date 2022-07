La televisión latinoamericana se encuentra de luto tras confirmarse que el popular conductor argentino Fernando del Solar falleció la noche del jueves 30 de junio a los 49 años, noticia confirmada por “Venga la alegría”, programa del que fue presentador.

Como se recuerda, el presentador y actor protagonizó una dura lucha contra el cáncer linfático (enfermedad de Hodgkin), lo cual lo llevó a ser internado en varias ocasiones en centros médicos especializados.

Del Solar fue uno de los presentadores más carismáticos de la televisión mexicana y en Norteamérica, participando en telenovelas como “Perla” y “Háblame de amor”, así como la conducción de “Venga la alegría”, “Hoy” y “La Academia 10 Años”. Precisamente, previo a su debut en este último programa, se enteraría de una trágica noticia.

Fernando del Solar fue un conductor de televisión muy reconocido en varias partes del mundo (Foto: Fernando del Solar/Instagram)

FERNANDO DEL SOLAR EN “LA ACADEMIA”

“La academia” es uno de los programas más reconocidos y populares, principalmente por reunir a talentos jóvenes con otros consagrados en sesiones artísticas en las que el público selecciona a sus favoritos en rondas de eliminación.

Debido a esto, cuando el programa cumplió una década en el aire, fue Fernando del Solar el encargado de recibir la conducción del reality. Sin embargo, la noticia lo tomó en uno de los momentos más complicados de su vida, pues le fue diagnosticado cáncer horas después.

“En el mejor momento de mi vida, la sensación de: “La Academia”. El conductor de “La Academia”, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado, me lo iban a estar dando ese día en vivo, y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no”, reveló en 2020 en una edición de “En sus batallas”.

A pesar de, probablemente, uno de los momentos más importantes de su carrera, Del Solar, quien en aquellos años mantenía una relación con Ingrid Coronado, admitió que sentía la incertidumbre por los resultados que iba a recibir en unas horas.

“Yo estaba en el foro recibiendo esta noticia feliz, pero a la vez, imagínense, con el miedo de que si en unas horas me dicen que tengo cáncer”, añadió.

Lamentablemente para el fallecido presentador, la noticias de su enfermedad fue confirmada por el médico especialista tratante.

“El oncólogo lo único que hace es confirmar que tienes cáncer. Me acuerdo que yo me hacía chiquito en la silla mientras el doctor me decía: ‘y bueno, vamos a hacer tal tratamiento, y quimioterapias…’, y uno se hace chiquito y lo único quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre”, apuntó.

El diagnóstico afectó profundamente al argentino, que llegó a confesar de que se sintió derrotado y sin ánimos de seguir en la televisión, algo que soñó desde siempre.

“Me acuerdo que me metí en la cama y no quise salir casi durante un mes. En ese momento me acuerdo que hablé con el productor de Venga la Alegría y le dije: ‘Oye, no me voy a presentar porque tengo esto y no tengo las ganas ni las fuerzas de pararme frente a la gente y decirles algo’”, finalizó.