Este jueves 30 de junio, todo México amaneció con la triste noticia de la muerte de Fernando del Solar, un presentador de televisión conocido por participar de “Venga la Alegría”, “Hoy” y “La Academia”. Desde hace algún tiempo, había batallado contra varios tipos de cáncer, por lo que, antes de que llegue el final, dejó su última voluntad.

Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real del conductor, fue diagnosticado de cáncer al pulmón y linfoma de Hodgkin, un tipo de carcinoma que se enfoca en los glóbulos blancos, las células que se encargan de defender el cuerpo de infecciones.

La noticia fue anunciada por el mismo programa que lo había albergado por varios años. Los conductores de “Venga la alegría” confirmaron los hechos durante la emisión de la mañana.

“Este es de los anuncios que nunca quisiera dar (...) una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron ‘Venga la Alegría’ lo tiene que saber”, contó Sergio Sepúlveda, muy afligido por el hecho.

Sin embargo, no era novedad que su salud estaba muy delicada, pues su diagnóstico se realizó en el 2012. Desde entonces, el conductor argentino tuvo que luchar para sobrevivir y contó con el tiempo necesario para dejar sus asuntos en orden antes de marcharse.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE FERNANDO DEL SOLAR ANTES DE MORIR?

Fernando del Solar, quien murió a los 49 años, tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones, debido a su enfermedad. Él sabía que era un proceso muy duro, e incluso tuvo recaídas, por lo que prefirió tomar precauciones antes de que lo peor pudiera suceder.

De esta forma, firmó una carta de voluntad anticipada, para guiar a sus seres queridos si su salud empeoraba. Su último deseo era que no lo dejaran postrado en una cama.

“Ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”, había comentado en una entrevista para el programa “Sale el sol” en el 2020.

A inicios de abril de este año, Fernando del Solar había anunciado su boda con Anna Ferro (Foto: Fernando del Solar / Instagram)

Además, explicó la importancia de dejar esto por escrito, pues fue algo que sus familiares, incluyendo su esposa Ana Ferro, agradecieron al tomar él la decisión de su vida.

“La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”, detalló el actor.

Dicha carta la habría firmado en el 2018, pero no informó a su familia hasta dos años después.

¿CUÁL ERA LA FRASE POR LA QUE SE CONOCÍA A FERNANDO DEL SOLAR?

Aunque no era mexicano, Fernando del Solar se ganó los corazones del país luego de contagiar su carisma y felicidad a todos los hogares que lo vieron en programas como “Venga la alegría”. Fue parte del matutino durante 10 años, presentando varias secciones de humor como “No es lo mismo pero es igual” y “El show de Fer”.

Sin embargo, lo que marcó su positivismo absoluto fue la frase “Arriba los corazones”, con la que iniciaba el programa cada mañana y que, definitivamente, el público extrañará.

LAS REACCIONES DE LOS AMIGOS DE FERNANDO DEL SOLAR ANTE SU MUERTE

Sergio Sepúlveda no fue el único que se mostró sumamente triste por la noticia del fallecimiento de Fernando del Solar. Mauricio Mancera, quien compartió pantalla con el conductor, llamó a “Venga la alegría” y expresó su reacción por el trágico hecho.

“Es muy triste porque su familia, Anna Ferro acaba de perder a un esposo, Luciano y Paolo a su papá (...) Fernando era extremadamente familiar, es una noticia muy triste, a pesar de que estaba en esta lucha constante (contra el cáncer), nunca lo vi venir”, confesó Mancera.

De la misma forma, Tábata Jalil, una de las conductoras que más tiempo lleva en el matutino y que trabajó por muchos años con el argentino, también se mostró sorprendida, pues, hasta hace poco, lo había visto en buenas condiciones.

“A mí me sorprende muchísimo y supongo que también en sus casas , yo no lo veía venir, hace unos días estábamos tuiteando y bromeando, pero yo creo que Fer del Solar es un ejemplo a seguir, es un hombre de luz, es un gran amigo que a mí me enseñó que la vida es más allá de los foros, es un hombre que dio ejemplo de testigo en amor y verdad, nunca perdió la actitud”, expresó.

¿CUÁNTOS HIJOS DEJA FERNANDO DEL SOLAR?

Después de ser novios algunos años, Fernando del Solar e Ingrid Coronado se casaron. El matrimonio solo duró tres años, pero juntos tuvieron dos hijos: Paolo y Luciano.

Algunos años después, volvió a darse una oportunidad en el amor y contrajo matrimonio con Anna Ferro el pasado abril. Hace unas semanas, se especuló que podría estar embarazada, aunque esta información no fue confirmada ni desmentida por ninguno de los dos.