La telenovela “Vencer la ausencia”, que ya se acerca a su capítulo final en México, ha dejado muchos puntos positivos para resaltar, además de su cautivadora historia, y uno de ellos es la inclusión de jóvenes talentos que han demostrado su capacidad delante de las cámaras.

Una de estas nuevas promesas de la actuación es Nicole Reyes, una actriz que está buscando abrirse paso en las telenovelas y que ha conseguido meterse al público al bolsillo gracias a su personaje de Matilde en la producción de Rosy Ocampo, quien es muy amiga del papel de Rayo, interpretado por María Perroni.

Con solo 21 años aún le queda mucho camino por recorrer, pero todo dependerá de cada decisión que tome de acá en adelante. Es por ello que ahora presentaremos un perfil de la joven actriz con la finalidad de conocerla un poco más y descubrir toda su evolución.

Nicole Reyes interpreta a Matilde en "Vencer la ausencia" (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUIÉN ES NICOLE REYES?

Datos generales

Nicole Reyes es una actriz y bailarina mexicana que nació un 25 de junio de 2001, por lo que actualmente tiene solo 21 años de edad, aunque aparenta de menos, y es del signo Cáncer.

Sus inicios en televisión

Desde muy pequeña sabía que quería dedicarse a la escena artística, principalmente a la televisión, así que a los 10 años incursionó en el programa “Pequeños gigantes”, el cual era un reality infantil de talento.

Luego de ello, en ese mismo año 2011, la entonces menor de edad también se sumó al programa “El show de los peques”, que también era un programa de talento.

Desde entonces no ha parado y ha participado en varios programas y alguna que otra telenovela, aunque lo hizo de extra o con personajes menores que solían pasar desapercibidos.

No obstante, eso ha generado que ella no tenga una infancia común, ya que tenía responsabilidades que cumplir desde que era chica, aunque para ella no fue así, ya que lo vio como un juego o diversión.

“Muchos dicen que no tuve infancia porque estuve en un reality, pero para mí fue lo mejor de mi infancia. Ahora que lo veo bien, estuve con varios artistas reconocidos, pero en esos años no me daba cuenta porque era como si estuviera jugando”, comentó en una entrevista con TVyNovelas.

Así se veía la actriz cuando participó en el programa "Pequeños gigantes" (Foto: Televisa - Nicole Reyes / Instagram)

“Vencer la ausencia”

Sin duda alguna, su papel de Matilde en “Vencer la ausencia” es lo más importante que ha conseguido hasta el momento, ya que llevaba varios años intentando abrirse un camino en el mundo de las telenovelas y, aparentemente, ya dio el primer paso.

Es más, la joven actriz ha reconocido ser fan de la saga “Vencer”, por lo que su incursión en esta producción de TelevisaUnivision se ha convertido más especial.

“Yo soy seguidora de ‘Vencer’ y, de hecho, hice casting dos veces anteriormente y hasta ahora lo conseguí”, manifestó Nicole.

Nicole Reyes en su personaje de Matilde en la telenovela "Vencer la ausencia" (Foto: TelevisaUnivision)

Datos curiosos de Nicole Reyes

Su pasatiempo es cantar, bailar, actuar y subir contenido a sus redes sociales.

Le gustan las películas románticas.

No le gusta comer cosas picantes

No es de realizar deportes

Prefiere la ciudad antes de ir a la playa para vacacionar.

Le gusta grabar escenas de cachetadas

Es egresada del CEA infantil (2012)

DATOS GENERALES DE NICOLE REYES