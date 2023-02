“Supervivientes 2023″ calienta motores para llegar por todo lo alto a los hogares españoles; y como no podía ser de otra forma, esta edición tendrá participantes que darán mucho de qué hablar, entre ellos una mujer que busca su revancha en el reality de Telecinco, nos referimos a Raquel Mosquera.

Sí, la celebridad está de vuelta y muy feliz de retornar a Honduras para demostrar de qué está hecha. “Lo voy a dar todo. Me hace muchísima ilusión. Siempre dije que lo volvería a repetir, me han dado esta oportunidad y estoy súper ilusionada y contenta, ¡a darlo todo!”, señaló. Aunque varios sepan quién es, quizá algunos desconozcan detalles sobre ella; si eres uno de ellos, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Raquel Mosquera forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE RAQUEL MOSQUERA

Nombre completo: Raquel Mosquera

Raquel Mosquera Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Nacionalidad: Española

Española Cumpleaños: 12 de septiembre

12 de septiembre Año de nacimiento: 1970

1970 Edad: 52 años

52 años Instagram: @raquelmosqueram

2. ¿QUIÉN ES RAQUEL MOSQUERA?

Raquel Mosquera es un rostro conocido en España. Saltó a la fama en 1996, año en el que contrajo matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco, exesposo de la cantante y actriz Rocío Jurado. Ha participado en varios programas televisivos.

La celebridad española va por su revancha en el reality de Telecinco (Foto: Raquel Mosquera / Instagram)

3. PEDRO CARRASCO, EL GRAN AMOR DE SU VIDA

Cuando tenía 24 años, Mosquera conoció a Pedro Carrasco, quien en aquel entonces tenía 50 años y estaba divorciado de Rocío Jurado, con la que tenía una hija en común. Pese a la diferencia de edad de 26 años, ambos se casaron en agosto de 1996 en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en Huelva. El matrimonio duró poco más de cuatro años tras la muerte del boxeador, el 27 de enero de 2001, a causa de un ataque al corazón. Su partida la dejó devastada.

4. MALA RELACIÓN CON ROCÍO, LA HIJA DE PEDRO CARRASCO

Aunque Rocío Carrasco, la hija del boxeador, fue la madrina en la boda de su padre con Raquel Mosquera, la relación entre ambas se deterioró y los conflictos comenzaron a aparecer sobre todo por la herencia, algo que han llevado hasta los platós de televisión, donde la hija de la cantante aseguró que la viuda de su progenitor “no tiene escrúpulos”.

Luciendo un vestido negro con flores que resalta su presencia (Foto: Raquel Mosquera / Instagram)

5. SUFRE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

En 2006, solamente dos meses después de dar a luz a su primogénita, Raquel Mosquera fue diagnosticada con depresión postparto, por lo que fue ingresada a una clínica. Dos años después, en 2008 intentó quitarse la vida y tras diversos análisis le diagnosticaron trastorno bipolar, publica el sitio web Bekia.

6. ES PELUQUERA

Raquel Mosquera es peluquera profesional. Tiene un centro de belleza y moda que es muy concurrida.

Ella es empresaria (Foto: Raquel Mosquera / Instagram)

7. UN ROSTRO CONOCIDO EN TELEVISIÓN

Mosquera se convirtió en rostro conocido en diversos programas televisión, así tenemos: “A tu lado” (2003), “Expedición imposible” (2013), “Mira quien salta” (2013), “Supervivientes” (2018) y “Ven a cenar conmigo” (2019). Asimismo, fue colaboradora en “Viva la vida” o “Sálvame”.

8. ¿RAQUEL MOSQUERA TIENE PAREJA?

Actualmente, Raquel Mosquera sí tiene pareja. Ella está comprometida con Isi, un empresario nigeriano con el que tiene una relación desde 2014. Fruto de su amor, la pareja dio la bienvenida a Romeo en 2015, quien es el segundo hijo de la celebridad española.

Aquí una imagen de hace varios años (Foto: Raquel Mosquera / Instagram)

9. ¿QUIÉN ES EL PADRE DE SU PRIMERA HIJA?

Años después de la muerte de Pedro Carrasco, la peluquera encontró el amor en los brazos de Toni Anikpe, un empresario nigeriano, con el que se casó en 2005 y al año siguiente tuvieron a Raquel. Lamentablemente, el matrimonio llegó a su fin en 2007 debido a los constantes viajes de su esposo a Nigeria y porque criaba sola a su hija; no solo ello, se enteró de que este tenía otra familia.

10. REGRESA A “SUPERVIVIENTES” POR SU REVANCHA CON UN GRAN TATUAJE

¡Regresa por su revancha! Tras haber participado en la edición 2018, Raquel Mosquera retorna a “Supervivientes 2023″. La primera vez que estuvo en el reality, ella terminó como tercera finalista, por lo que llega recargada y lista para convertirse, esta vez, en la ganadora. Antes de ingresar al reality se hizo un tatuaje de flores y un corazón que ocupa su zona abdominal.