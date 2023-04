“Daisy Jones and the Six” es una de las nuevas producciones de Prime Video y se ha convertido en un éxito desde que se estrenó el pasado 3 de marzo de 2023. La miniserie sobre la banda de rock ficticia tiene como protagonista a Riley Keough, la hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis.

En el programa de televisión, interpreta a Daisy Jones, una joven que sueña con convertirse en cantante y escribir su propia música, pero tendrá sentimientos encontrados cuando deba trabajar con Billy Dunne (Sam Caflin) en un álbum.

La actriz debe estar pasando por una montaña rusa de emociones. Por un lado, ha tenido uno de los papeles más importantes de su carrera, pero, por otro, debe lidiar todavía con la muerte de su madre, quien partió en enero del mismo año.

Además, ahora enfrenta una demanda de su propia abuela, Priscilla Presley, quien está cuestionando el hecho que Riley sea la única heredera de Lisa Marie, pese a que así lo especifique su testamento.

¿QUIÉN ES RILEY KEOUGH?

Riley Keough es una actriz estadounidense de 33 años que es conocida por diversos roles en series y películas, siendo el más reciente su papel protagónico en “Daisy Jones and the Six”.

No obstante, parte de su notoriedad también proviene de su familia. Es la hija de Lisa Marie Presley, por ende, nieta de Elvis y Priscilla Presley.

Mientras tanto, su padre es el músico Danny Keough, quien conoció a su madre cuando se desempeñaba como bajista en su banda.

Riley Keough junto a su abuela, Priscilla Presley, y su madre, Lisa Marie Presley en el estreno de "Elvis" (Foto: Riley Keough / Instagram)

DATOS PERSONALES DE RILEY KEOUGH

Nombre completo: Danielle Riley Keough

Danielle Riley Keough Fecha de nacimiento: 29 de mayo de 1989

29 de mayo de 1989 Edad: 33 años

33 años Lugar de nacimiento: Santa Mónica, California, Estados Unidos

Santa Mónica, California, Estados Unidos Padres: Danny Keough y Lisa Marie Presley

Danny Keough y Lisa Marie Presley Hermanos: Benjamin Storm Keough, Harper Lockwood y Finley Lockwood

Benjamin Storm Keough, Harper Lockwood y Finley Lockwood Abuelos: Elvis Presley y Priscilla Presley

Elvis Presley y Priscilla Presley Esposo: Ben Smith-Petersen

MICHAEL JACKSON Y NICOLAS CAGE FUERON SUS PADRASTROS

Como si no fuera suficiente estar relacionada por sangre a importantes figuras como Elvis Presley, Riley Keough ha estado ligada de forma política con otras celebridades del medio, debido a las parejas que tuvo su difunta madre, Lisa Marie Presley.

En 1994, cuando Riley tenía solo cinco años, sus padres se divorciaron y la hija de Elvis se casó con el Rey del Pop, Michael Jackson, aunque la unión duró tan solo dos años.

De forma similar, en el 2002, Lisa Marie contrajo matrimonio con Nicolas Cage, el cual tuvo la misma duración. Durante esos periodos, tanto el cantante como el actor fueron sus padrastros, por lo menos momentáneamente.

LA MUERTE DE SU HERMANO BENJAMIN STORM

El 12 de julio de 2020, se dio a conocer que el hermano de Riley Keough, Benjamin Storm Keough, falleció. De acuerdo con los reportes de TMZ en su momento, el joven de 27 años se suicidó utilizando un arma de fuego, lo cual fue confirmado posteriormente por los familiares.

“Creo que hay muchos preconceptos sobre el suicidio y cómo luce. Yo las tenía. Cuando él (Benjamin) falleció, quería compartir que las personas que menos piensas pueden suicidarse, se suicidan”, dijo la actriz en una entrevista con Variety en el 2021. “No hay una versión de eso, yo nunca lo hubiera imaginado y no lo vi venir. Él era increíble, tan inteligente y divertido, era una luz. No estaba particularmente preocupada en él (de que fuera a suicidarse), por lo que, en realidad, tienes que estar verificando que las personas estén bien”.

Riley Keough junto a su difunto hermano Benjamin Storm Keough (Foto: Riley Keough / Instagram)

¿EN DÓNDE HAS VISTO ANTES A RILEY KEOUGH?

Aunque su familia está muy ligada a la música, la pasión de Riley Keough estuvo más inclinada en la actuación. Tuvo su primer rol a los 20 años, cuando interpretó a Marie Currie en “The Runaways”, la película sobre la banda femenina de rock que se estrenó en el 2010.

Dos años después, tuvo un pequeño papel en la popular cinta sobre strippers, “Magic Mike”. Otra de sus participaciones más conocidas fue como Capable, una de las esposas que rescata Charlize Theron en “Mad Max: Fury Road”, quien se caracterizaba por su flamante cabellera roja.

Riley Keough junto a Rosie Huntington-Whiteley en "Mad Max: Fury Road" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Posteriormente, tuvo varios roles protagónicos en películas independientes como “Dixieland”, “Lovesong”, “American Honey” y “Under the Silver Lake”.

Asimismo, ha participado en series como “The Girlfriend Experience”, “Riverdale”, “The Terminal List” y, ahora, “Daisy Jones & The Six”.

CONOCIÓ A SU ESPOSO EN EL SET DE “MAD MAX: FURY ROAD”

Riley Keough está casada con Ben Smith-Petersen, un actor de doble de riesgo a quien conoció en el set de grabación de “Mad Max: Fury Road” en el 2012.

Por si no lo recuerdan, se trata del curioso hombre que cuelga de uno de los autos y toca la guitarra durante las largas persecuciones. Ambos se casaron tres años después, en febrero de 2015.