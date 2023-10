¿Conoces a Ryan Proctor? Quizás te lo hayas encontrado en redes sociales o hayas escuchado su nombre gracias a su novia, Andrea Meza. Pero si quieres conocer más detalles sobre él y su relación con la ex Miss Universo, aquí te contamos lo que debes saber.

Andrea Meza, la modelo mexicana que se coronó como Miss Universo 2020, ha estado en el centro de atención de la industria del entretenimiento desde que ganó la corona.

Ahora, además de lucir su belleza en las pasarelas y en la portada de revistas de moda, se ha aventurado en el mundo de la televisión, trabajando como presentadora para la reconocida empresa Telemundo.

Pero, ¿quién es el hombre que ha conquistado el corazón de esta belleza mexicana?

1. ¿QUIÉN ES RYAN PROCTOR?

Ryan Proctor es un creador de contenido conocido por su enfoque en la comedia en las redes sociales. Nació y creció en Misuri, y actualmente reside en Naples, Florida.

Se ha convertido en uno de los creadores más populares en las redes sociales debido a su contenido humorístico. Ganó notoriedad al mostrar sus intentos por aprender español en sus plataformas.

2. DATOS PERSONALES DE RYAN PROCTOR

Nombre real: Ryan Proctor

Ryan Proctor Apodos: Ryan Antonio, El Chiquito

Ryan Antonio, El Chiquito Cumpleaños: 28 de abril

28 de abril Año de nacimiento: 1988

1988 Lugar de nacimiento: Missouri, Estados Unidos

Missouri, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Signo zodiacal: Tauro

Tauro Instagram: @yoryanantonio

Tik Tok: @yoryanantonio

3. ¿CÓMO ES EL CONTENIDO DE TIK TOK DE RYAN PROCTOR?

El chico de las risas en TikTok, Ryan Proctor, ha estado dando de qué hablar desde que hizo su gran entrada en mayo de 2020. Ha tenido un crecimiento que podría describirse como épico.

¿Y qué es lo que hace que Ryan Proctor sea tan especial en el mundo de TikTok? Su enfoque está en aprender español. Sí, lo has leído bien, este joven audaz se embarca en la odisea de descubrir los secretos del idioma español.

Aunque el español se considera un idioma “fácil” para muchos, Ryan saca a relucir las diferencias fascinantes en las definiciones de palabras según el país. Esto no solo es una fuente de risas, sino también de algunos momentos de confusión hilarante para todos los que están tratando de aprender este idioma.

Pero eso no es todo, el toque de humor situacional que añade a su contenido hace que sea difícil no reírse. Así que, no es de extrañar que haya acumulado la friolera de 1.5 millones de seguidores en TikTok. Ryan Proctor hace que el aprendizaje del español sea no solo educativo, sino también muy entretenido.

4. ¿RYAN PROCTOR TIENE NOVIA?

¡La pregunta del millón de dólares: ¿Ryan Proctor tiene novia? Pues la respuesta es un rotundo sí, y la afortunada es nada menos que Andrea Meza. Su historia de amor tiene todos los ingredientes de una comedia romántica moderna. Todo comenzó en TikTok, cuando Andrea decidió seguir a Ryan, y el flechazo virtual fue recíproco.

Ryan Proctor y Andrea Meza se conocieron en plena pandemia de COVID-19 (Foto: Ryan Proctor / Instagram)

Sin embargo, su romance no siguió el guión típico de las películas de Hollywood. La pandemia por coronavirus complicó las cosas, y durante nueve meses, la comunicación se basó en videollamadas. ¡Gracias a la globalización y la tecnología por mantener viva la llama del amor a distancia!

5. ¿CÓMO FUE SU PRIMER ENCUENTRO CON ANDREA MEZA?

La historia da un giro inesperado cuando finalmente se conocieron en persona, justo una semana antes de que Andrea se coronara como Miss Universo. El escenario fue la Gran Manzana, y Ryan aprovechó la oportunidad para pedirle oficialmente que fuera su novia en el icónico Bryant Park.

Hoy en día, esta pareja vive en Miami y comparte sus emocionantes aventuras juntos en las redes sociales. El amor en tiempos de redes sociales y pandemia puede ser sorprendentemente encantador, ¿verdad?

6. RYAN PROCTOR SE COMPROMETIÓ CON ANDREA MEZA

¡El amor está en el aire! Parece que Ryan Proctor ha dado un paso importante en su relación con Andrea Meza, ¡se comprometieron! Y lo hizo de la manera más romántica y sorprendente.

Estos tortolitos pasaron unos días en un crucero juntos, disfrutando de las vistas paradisiacas de Grecia, sin saber que algo aún más emocionante les esperaba a su regreso. Mientras disfrutaban de su escapada en el paraíso, Ryan guardaba un secreto: ¡un anillo de diamante y una pregunta que cambiaría sus vidas!

El lunes 16 de octubre, Andrea Meza compartió la emocionante noticia en sus redes sociales. Ryan Proctor se arrodilló frente a ella en el icónico parque Bryant de Nueva York y le pidió matrimonio. ¡Qué manera de hacerlo en uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Manzana!

“Además de su belleza, tiene un corazón increíble. Su personalidad realmente me cautivó: su inteligencia, su nobleza y su compromiso con nuestra relación fue lo que concretó nuestro vínculo. Ella es mi mejor amiga y genuinamente no puede imaginarme mi vida sin ella”, contó el influencer en una exclusiva con People En Español.

¡Felicidades a esta pareja que ha decidido unir sus vidas en una emocionante y romántica travesía juntos! Que comience la cuenta regresiva para la boda del año.

6. EL ANILLO QUE MANDÓ A HACER PARA ANDREA MEZA ERA ESPECIAL

El anillo de compromiso de Ryan Proctor para Andrea Meza es una verdadera joya digna de una reina. Proctor tenía una visión clara en mente: “Yo quería que el anillo fuera tan especial como ella”.

Y, ¿qué hizo para lograrlo? Lo mandó a diseñar con nada menos que Mouawad, la famosa joyería libanesa que también creó la impresionante corona de Miss Universo.

Pero aquí viene lo verdaderamente especial: el anillo de compromiso de Andrea Meza tiene elementos simbólicos de la corona que ella lució durante su reinado como Miss Universo. ¡Así es, lleva consigo un pedacito de su tiempo como reina de belleza!

“Ahora tendrá su corona donde quiera que vaya”, reveló Ryan con entusiasmo.

7. FOTOS DE RYAN PROCTOR

Ryan Proctor nació en Misuri, Estados Unidos (Foto: Ryan Proctor / Instagram)