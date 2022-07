La segunda temporada de “Rebelde” mostró la incorporación de nuevos personajes a la trama, uno de ellos fue Okane, un famoso artista juvenil que llega al Elite Way School (EWS) y se convierte en el interés amoroso de Luka Colucci.

El papel de este joven, quien se hizo famoso por una canción sobre tachas y perritos, es interpretado por Saak. Debido a que este actor despertó el interés de los seguidores de la serie de Netflix, te contamos todo lo que debes saber sobre él.

Okane y Luka en una de las escenas de las segunda temporada de "Rebelde" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE SAAK

Nombre completo: Joel Isaac Figueroa

Joel Isaac Figueroa Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 21 de septiembre

21 de septiembre Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 26 años

26 años Instagram: @saakmusic

Saak es tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: @beatrizsokol / Instagram)

2. LE GUSTA LA MÚSICA Y ES BAILARÍN

A Saak le gusta la música y le encanta tocar la guitarra, piano, bajo y batería. No solo ello, ya que es gran bailarín, algo que complementa con los temas que interpreta.

3. SE INICIA CON VIDEOS MUSICALES

Fue el 9 de febrero de 2014 que grabó su primer video y lo subió a YouTube. En aquella ocasión realizó un cover de la versión acústica de “Ciego”, de Reik, con la cual se hizo conocido.

4. PARTICIPA EN LA VOZ MÉXICO

Pero Saak quería más y audicionó para La Voz México 2014. Ni bien comenzó a cantar “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, todos los jurados voltearon, pero al final se quedó en el equipo de Laura Paussini. Aunque no ganó, dejó una buena impresión en el público, ganándose su cariño.

5. FIRMA CONTRATO

Tras su paso por el programa de canto, firmó un contrato con Universal Music, con el que figura como cantante, compositor y productor musical de diferentes géneros.

6. SU FACETA COMO COMPOSITOR

En su faceta como compositor estuvo junto a Mario Domm (de Camila) y Kalimba. Asimismo, produjo éxitos para Vadhir Derbez, Mario Bautista, Danna Paola, además de los shows de CD9 para la gira Revolution Tour.

El artista cautiva los corazones de sus seguidores con las imágenes que sube a sus redes sociales (Foto: Saak / Instagram)

7. TEMAS PROPIOS

Entre los temas propios que destacan de Saak están: “Callejón”, “Una noche”, “El mensaje”, “Cuenta hasta 20″ y “Waze”.

8. ¿SAAK TIENE PAREJA?

Saak es muy reservado por lo que se desconoce si tiene alguna relación con alguien, aunque dio a conocer que se ha enamorado pocas veces.

9. ES MUY AMIGO DE DANNA PAOLA

Luego de haber trabajado con Danna Paola se volvieron muy cercanos, incluso han sacado temas a dueto como “Contigo”, “Sodio” o “No es cierto”.

El talentoso artista junto a su gran amiga Dana Paola (Foto: Saak / Instagram)

10. TENÍA OTRO NOMBRE MUSICAL ANTES DE SAAK

Antes de ser conocido como Saak, el artista había elegido otro nombre: Joel Fiu, reveló en una entrevista para el canal de YouTube de Cynthia Rodríguez.