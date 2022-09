La quinta temporada de “La isla de las tentaciones” se estrenó el pasado miércoles 21 de septiembre por Telecinco. De esta manera, cinco nuevas parejas se presentaron dispuestas a poner a prueba su amor en el programa conducido por Sandra Barneda.

Entre todos los participantes, hoy destacaremos a la dupla conformada por Sara García y Manuel Úbeda. Él es un joven creador digital. Su novia, por su parte, se presenta como una escritora en las redes sociales.

¿Quieres saber más sobre ella? A continuación, conoce quién es Sara García de “La isla de las tentaciones 5″. Descubre, así, los principales datos de la biografía de la participante del programa de Telecinco.

¿QUIÉN ES SARA GARCÍA?

Sara García es una joven escritora alicantina de 23 años de edad. A través de su cuenta de Instagram, ella se caracteriza por compartir diversas frases sobre el amor y sus vivencias con sus más de 19 mil seguidores.

Es una amante poesía y, además de sus escritos, difunde parte de su rutina diaria en sus plataforma digitales, resaltando sus días de descanso, sus looks y sus constantes viajes.

Desde hace 8 meses, Sara es la novia de Manuel Úbeda, quien la describió durante su presentación en “La isla de las tentaciones” como una mujer “muy sensible y emocional”.

La escritora es de Alicante, España (Foto: Sara García / Instagram)

DATOS PERSONALES DE SARA GARCÍA

Nombre: Sara García

Edad: 23 años

Ciudad de origen: Alicante, España

Pareja: Manuel Úbeda

Instagram: @saragarciamart

SARA GARCÍA EN “LA ISLA DE LAS TENTACIONES 5″

Sara García participa junto a Manuel Úbeda en “La isla de las tentaciones 5″. Él se enamoro de ella tras leer los versos que la joven publicaba.

Desde entonces, están juntos y ahora buscan poner a prueba su relación en República Dominicana, con el fin de saber si su historia en común tiene futuro.

“Fue amor a primera vista y desde ese día no nos hemos separado. Manuel es una persona que me aporta todo, por tanto me imagino la vida con él”, reveló la muchacha al programa de Telecinco.

Con una relación casi perfecta, los celos y las inseguridades son uno de los peligros que se asoman en su noviazgo. Veremos, entonces, si podrán vencer aquellos obstáculos durante su estancia en el reality.

FOTOS DE SARA GARCÍA

Sara con un bello vestido verde (Foto: Sara García / Instagram)

La joven frente al mar (Foto: Sara García / Instagram)