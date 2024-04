Menos de un año ha pasado desde que Laura Flores se divorció de Matthew Flannery, su quinto esposo, y de quien se separó en buenos términos, según aseguró. Pese a esto, la actriz mexicana no ha perdido tiempo y ya confirmó su nuevo romance, esta vez con Scott, un misterioso ciudadano norteamericano al que presentó en sus redes sociales.

La actriz, conocida por sus papeles en producciones como “Gotita de amor”, “Un refugio para el amor”, “Vuelve a mí” y “Al diablo con los guapos″, no ha tenido suerte en el amor, pues ha llegado al altar en cinco oportunidades, sin conseguir un vínculo duradero, siendo su último divorcio en mayo del 2023.

“Nos divorciamos a finales de febrero, no había dicho nada porque no estaba lista”, indicó la artista de 61 años a De Primera Mano cuando fue consultada por su separación, además de no cerrarle la puerta a un posible sexto compromiso, algo que parece destacar con su nueva pareja.

Matthew Flannery y Laura Flores estuvieron casados entre 2019 y 2023 (Foto: Laura Flores / Instagram)

LAURA FLORES PRESENTA A SCOTT, SU NUEVO NOVIO

A través de sus redes sociales, en las que cuenta con casi un millón de seguidores, la actriz y cantante nacida en Tamaulipas compartió dos fotografías al lado de Scott, su nuevo novio. Una en la que se les ve felices y sonriendo, mientras que en otra la acompañan sus hijos en una cena familiar.

“Nunca dejes de creer en el amor, la vida se trata de estar con aquel que te hace sentir especial, aquel que te hace sentir vivo y amado... sobre todo durante experiencias desafiantes... gracias Scott, te amo”, fue el mensaje de la reveladora foto en la que la actriz hace pública su relación.

Ante la pregunta quién es Scott, el novio de Laura Flores, por el momento, la actriz mexicana no ha revelado detalles de su nueva pareja , como su ocupación o la historia de amor que los unió, por lo que solo se conoce que se llama Scott y que mantiene una gran relación con los hijos de la actriz.

La actriz mexicana presentó a Scott, su nuevo novio tras su separación hace menos de un año (Foto: Laura Flores / Instagram)

LAURA FLORES RESPONDE A CRÍTICOS DE SU NUEVO NOVIO

Si bien una relación siempre es sinónimo de felicidad, esto no aplica para la actriz mexicana de 60 años, pues casi inmediatamente, una gran cantidad de usuarios criticó su nuevo romance, apuntando a la edad de su novio o a la prontitud con la que inició una nueva historia tras su divorcio.

“Ya puro viejo agarra”, “¿Otro?”, “Qué ganas de estar acompañada y no experimentar su libertad”, “¿Dónde encuentra tanto viejito disponibles esta señora?”, fueron algunos de los comentarios.

Ante esto, la actriz rompió su silencio y respondió a algunos de sus haters como fue el caso de un usuario que la acusó de buscar el dinero de su pareja. “Vieja ridícula está lo que busca es un estadounidense que la mantenga”, a lo que Laura contestaría: “¡Wow! ¿Cómo adivinaste?”, junto con un emoji de risas.

Otro comentario agresivo fue el de una usuaria que se cuestionó “¿Dónde encuentra tanto viejito disponible esta señora?”, a lo que esta respondería: “Luego te busco uno, mana”. A esto se suma que un seguidor le preguntó “¿Quién es tu abuelo?”, a lo que señaló “¡Es tu hermano menor!”.

Aunque intentó responder a varios de sus críticos, los comentarios negativos y críticos superaban ampliamente a los positivos, por lo que la propia actriz decidió agregar un comentario en el que ironizó con el interés que había despertado su publicación.

“Sus comentarios son maravillosos, los positivos, los que juzgan, que si ha tenido muchas parejas, que si es viejo para ella, que muchas otras cosas. ¡¡Gracias por estar taaaan pendientes de mí!! Les deseo una vida FELIZ y PLENA, que no se queden con las ganas de vivir y de ser felices. Mientras respires, es tu responsabilidad vivir a plenitud, ser tú mismo y dar lo mejor de ti. Si dar lo mejor de ti es opinar en forma negativa de alguien más, entonces trabájalo, no permitas que la negatividad te acompañe a la tumba”, expresó.

La actriz mexicana respondió a los críticos de su nueva relación (Foto: Laura Flores / Instagram)