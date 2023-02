Ya está todo listo para la edición 2023 de “Supervivientes”, el reality de Telecinco que reúne a los personajes más conocidos del medio español; sin embargo, en esta ocasión entre los concursantes hay alguien cuyo rostro no es muy familiar entre el público, nos referimos a Sergio Garrido.

Este fichaje causa sorpresa entre los seguidores del programa, pues la mayor parte del tiempo han visto personajes que han dado de qué hablar y de los que saben parte de sus vidas, al menos las que muestran a través de las pantallas, pero el nuevo ingreso genera expectativa. Por ello, te damos a conocer quién es y lo que se sabe sobre él.

Sergio Garrido forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco / Instagram)

1. DATOS PERSONALES SOBRE SERGIO GARRIDO

Nombre completo: Sergio Garrido

Sergio Garrido Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Instagram: @sergiogarridooficial

2. ¿QUIÉN ES SERGIO GARRIDO?

Sergio Garrido es el participante más desconocido de “Supervivientes 2023″. Él es un paparazzi.

El español asegura que, aunque sabe que la competencia es dura, está preparado para darle batalla (Foto: Sergio Garrido / Instagram)

3. ES PAPARAZZI

Garrido es un paparazzi, por eso su rostro no es conocido frente a las cámaras, toda vez que siempre ha estado detrás de ellas. Él ha captado tomas de famosos que veranean en Ibiza como Katy Perry, Cristiano Ronaldo, Cher, Leo Messi, Alessandra Ambrosio, entre otros.

4. A CARGO DE “MISIÓN EXCLUSIVA”

Mostró su trabajo en “Misión Exclusiva” (2018), programa televisivo en el que seguía los pasos de las celebridades en la isla de Ibiza.

Una imagen en su centro de trabajo (Foto: Sergio Garrido / Instagram)

5. COLABORADOR DE “FIESTA”

Garrido colabora como tertuliano habitual de “Fiesta”, magacín presentado por Emma García en Telecinco.

6. SU AMOR POR LA MÚSICA

Además de estar detrás de los famosos para captar algunas imágenes, hay otra actividad que también ama. “Desde los 13 años, la música es una de mis pasiones. Me encantan las cabinas y la conexión con el público a través de las canciones. Sin la música, la vida no sería igual”, escribió en una foto en el que se muestra como DJ.

La otra faceta que ama el participante (Foto: Sergio Garrido / Instagram)

7. ¿SERGIO GARRIDO TIENE PAREJA?

Sí, Sergio Garrido tiene pareja, aunque no reveló su nombre es madre de sus dos hijos: Lucas y Martina, de 8 y 6 años respectivamente. “Estamos en un momento malo, pero ahí estamos. Cuando creamos un proyecto de familia, me gustaría ir hasta el final”, señaló.

8. ¿CÓMO ES SERGIO GARRIDO?

Los que conocen a Sergio Garrido lo califican como una persona alegre e ingenioso. Asimismo, es muy sentimental y dijo que estar alejado de sus hijos será muy duro, pero llevará un osito hecho por su pequeña para que le haga compañía.

Al lado de sus dos hijos (Foto: Sergio Garrido / Instagram)

9. ¿CÓMO FUE SU LLAMADO A “SUPERVIVIENTES 2023″?

“Me llamaron de los primeros y cuando me lo dijeron me puse a llorar”, contó en Fiesta. “Yo no le he tenido miedo a nada en la vida y tampoco se lo voy a tener a esto, le tengo pánico a los bichos, pero sé que es lo que hay, también sé que voy a pasar hambre, pero aguantaré, esto es un premio que me está dando la vida”, añadió.

10. ¿QUIÉNES LO DEFENDERÁN EN LAS GALAS?

Sergio Garrido reveló que en las galas sus defensores serán su hermano Paco y su sobrina Silvia.