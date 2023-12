Sol León es una mexicana que se hizo famosa por ofrecer unas prometedoras fajas que hacen lucir una minicintura a quienes la usan; no sólo ello, pues publica en sus redes sociales videos y fotos de la vida de lujos que lleva. Si bien, tiene millones de seguidores, un en vivo que subió a TikTok generó polémica, toda vez que en él le pide a un empleado suyo mostrar sus partes íntimas, de no hacerlo lo amenazó con no darle su bono económico. En un inicio, la persona elegida se niega, pero ante la insistencia, este termina accediendo, pero ahí no queda todo, pues ella comparte el material con las personas que están conectadas en ese momento.

Debido a que mostró la intimidad de su trabajador sin su consentimiento, varios consideran que cometió un delito, por lo que piden que le apliquen la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital que aplica desde sanciones económicas hasta la pena de cárcel, en caso se viole la intimidad sexual de alguien. Por el momento, no hay una denuncia contra ella; es más, la mujer realizó una trasmisión junto al empleado afectado con el fin de mostrar que entre ellos hay más que un simple vínculo laboral, pues son amigos, lo que les permite tener cierta confianza. Pero ¿quién es ella? A continuación, te lo contamos.

Un de las cosas que le gusta a la influencer, es mostrar, los viajes que realizan, las compras y más relacionado a sus lujos (Foto: Sol León / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE SOL LEÓN

Nombre completo: Soraya Marisol López León

Soraya Marisol López León Más conocida como: Sol León

Sol León Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa, México

Culiacán, Sinaloa, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Edad: 36 años

36 años Instagram: @solleon21

@solleon21 TikTok: @SolLeon

2. ¿QUIÉN ES SOL LEÓN?

Sol León es una empresaria que, además de ofrecer sus fajas milagrosas, tiene una línea de cosméticos. Ella está continuamente en el centro de la polémica por haber protagonizado peleas en redes sociales con otras influencerse lujo.

Un oufit espectacular, donde la empresaria deja ver su contorneada figura (Foto: Sol León / Instagram)

3. ¿CÓMO SALTÓ A LA FAMA?

Ella saltó a la fama en TikTok gracias a que su hija mayor Miranda subía a redes videos de su madre titulados “Lo que mi mamá come en un día”. Esto la llevó a realizar en vivos en TikTok y Facebook, plataformas que utiliza para presumir sus lujos.

4. PLEITO EN REDES SOCIALES

León sabe que las polémicas ayudan a afianzar su carrera en redes sociales, por lo que no dudó en protagonizar una pelea con otra influencer de lujo llamada ‘Muñeca Diamante de Rubí’, a quien no dudó en lanzarle mensajes misóginos.

Aquí la celebridad tomándose un solfie mientras sostiene una copa (Foto: Sol León / Instagram)

5. MÁS POLÉMICAS

A pesar de que Sol León apoyó a Yeri Mua para ser reina del carnaval de Veracruz, actualmente están peleadas. Asimismo, ella no ha dudado en criticar la carrera musical en ascenso de la Bratz Jarocha. ¿Será por su hija?

6. ENFOCADA EN LA CARRERA DE SU HIJA

Esta empresaria está enfocada al cien por ciento en la carrera musical de su hija Miranda, por lo que no duda en darle comentarios y guiarla en lo que conoce.

Una imagen que conmueve a todos por la complicidad que tiene con sus hija (Foto: Sol León / Instagram)

7. SU FAMILIA

Sol León tiene una familia conformada por su esposo Roberto y sus dos hijas llamadas Miranda y Luciana, a quienes presumen en sus redes sociales.

8. EL PRECIO DE LAS FAJAS DE SOL LEÓN

A través de su sitio web, oferta sus fajas que moldean la figura de forma espectacular. Su precio oscila entre 1,800 hasta los 3,000 pesos mexicanos.