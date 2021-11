En TikTok, los videos virales de un padre polaco que migró a México están dando la hora. Nos referimos a Adam Kotas, quien aprendió a hablar español e ingenió una nueva forma de llevar la palabra de Dios sin límites a todas las redes sociales. El simpático sacerdote utiliza un entretenido léxico para sus miles de seguidores.

Adam Kotas nació en Polonia el 15 de noviembre de 1984 y desde joven comenzó el camino para unirse a la Iglesia católica. Pasaron los años y decidió mudarse al país azteca, donde perfeccionó el español y adoptó un estilo original para narrar las cosas. Incluso, sus celebraciones religiosas parecen shows de stand up.

“¿Padre de qué manera voy a confesar contigo? Eres tan tierno e inocente”, indica en unas de sus grabaciones y responde “si supieran lo que yo tengo que escuchar, la gente me cuenta todo...con detalles y no pobre gente, pobre gente”, señala Kotas.

Bajo esa línea, el padre polaco pide a sus fieles creyentes que no le cuenten detalles sino que sean más directos cuando vayan a confesarse. “¡A mí qué me importa! Yo no necesito saber cómo pasó o con quién pasó, yo solo necesito saber qué pasó ¡A lo que te truje chencha!”, comenta.

Padre Adam Kotas en TikTok

Los divertidos videos del sacerdote Kotas son compartidos mediante el perfil de TikTok @amy262116. En sus publicaciones se pueden leer todo tipo de mensajes: algunos cibernautas lo apoyan y esperan asistir a una de sus misas, mientras que otros aseguran llamarles la atención su forma de predicar la palabra de Dios pese a ser ateos.

Padre Adam Kotas en vivo

A través de su propia cuenta de Facebook y Youtube, Adam Kotas transmite en vivo y en directo sus eventos religiosos. Además, promociona cualquier aviso sobre la Iglesia católica.

Padre Adam Kotas se va de la Iglesia Católica

La diócesis de Santa Rosa en California, en donde el padre Adam Kotas fue ordenado sacerdote, anunció su salida de la Iglesia católica para unirse a la “Iglesia Católica de Polonia”. Según el comunicado oficial, la Iglesia tomó conocimiento del video en el que el polaco afirma que “se ha unido a la Iglesia Católica Nacional Polaca y se ha incardinado con ellos”.

Ante esta situación, la diócesis de Santa Rosa advierte que “la Iglesia Católica Romana no está en comunión con la Iglesia Católica Nacional Polaca que fue fundada a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de América”. Por ello, aclara que “Adam Kotas tiene prohibido realizar cualquier sacramento o cualquier otro ministerio en nombre de la Iglesia Católica”.