Las discusiones entre los padres son algo habitual, pero estos desacuerdos y diferencias de opinión pueden afectar a los más pequeños. Un claro ejemplo lo encontramos en la chocante historia de Jonathan Villán, quien relató mediante su cuenta de Facebook lo que sucedió en el cumpleaños de su hija. El caso ocurrido en septiembre de 2021 volvió a viralizarse en los últimos días.

Jonathan eligió el barrio de Ingeniero Budge, ubicado dentro de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora (Argentina), para organizar la reunión. De acuerdo con las imágenes publicadas, el hombre decoró el lugar con la temática de la película animada “Frozen”.

Asimismo, puso el nombre de la cumpleañera a algunas de las golosinas que iban a ser repartidas. Sin embargo, la madre de la menor decidió no llevarla para allá. “Acá estoy en el cumple número 6 de mi hija. No pude hacer mucho más que esto en solo los tres días de preparación que tuve luego de que me dijeran que podía festejar el cumpleaños en mi casa”, comenzó diciendo Jonathan.

El furioso padre relató su caso a través de las redes y recibió el apoyo de los usuarios. (Imagen: Jonathan Villan / Facebook)

En ese sentido, Villán explicó que “a pesar del corto tiempo hice todo lo posible para comprar la comida, candy bar, castillo inflable, regalos, etc. Todo quedó hermoso, para mi gusto, pese a solo tener tres días de preparación. No dormí en toda la noche, nervioso por ser el primer cumple en el que yo solo me encargaba de todo”.

“Mi corazón se destroza”

En la publicación, el padre no ocultó su desazón y expresó que “me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron, y todos muy felices, menos yo. ¡Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar! Solo me faltaba la invitada más importante: mi hija”.

El padre colocó mesas de color de azul y compró golosinas para los invitados. (Imagen: Jonathan Villan / Facebook)

Motivos inexplicables

Villán sostuvo que su expareja “por motivos inexplicables, de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena. Y no hizo nada más que apagarme el celular”. “Juro que escribí esto para que el día de mañana, hija, veas que papá hizo todo como te hubiese gustado a vos. Te amo”, concluyó.

