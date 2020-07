Rafael Amaya alcanzó la fama mundial al protagonizar “El señor de los cielos”, la serie de Telemundo que a lo largo de siete años se consolidó como una de las más exitosas de la pantalla chica. El actor mexicano interpretó a Aurelio Casillas, personaje con el que se ganó el cariño y admiración del público lo que le permitió la internacionalización de su carrera.

Como bien se recuerda, Amaya dio mucho que hablar en 2019 tras reincorporarse a “El señor de los cielos” en su séptima temporada, luego de permanecer alejado de las pantallas durante varios meses por motivos pocos claros hasta la fecha.

Sin embargo, su regreso solo sirvió para que se despida definitivamente de su personaje en la ficción. En el primer capítulo de la séptima temporada, Aurelio Casilla murió tras permanecer en coma durante casi toda la temporada anterior. El final dio que hablar y las críticas llovieron por todos lados, pero la serie continuó.

Después de esa breve aparición en pantallas, poco se sabe sobre el paradero de Rafael Amaya. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el mexicano se aleja de todos y es que el actor mexicano se había alejado de la vida pública desde abril de 2018 y sólo sus más allegados sabían cómo era su día a día. Esto ha generado varias especulaciones, entre ellas se dice que se encuentra mal de salud; lo cierto es que aún no hay información oficial sobre su ausencia.

LA VEZ QUE RAFAEL AMAYA SE INTOXICÓ POR COMER EN EL SET DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

A inicios del 2020, se hizo viral una información que señalaba que Rafael Amaya se intoxicó por comer en el set de la narcoserie “El Señor de los Cielos”. El popular Aurelio Casillas pudo tener el mismo destino que su compañero Sebastián Ferrat, quien falleció a causa de un parásito por comer carne de puerco y que presuntamente contrajo en el set de la telenovela.

Amaya, quien era protagonista de la teleserie también se quejó de los alimentos que ofrecían mientras grababan e incluso se supo que se intoxicó y hasta fue hospitalizado.

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron durante la transmisión del programa Chisme No Like, que Ferrat no fue el único en enfermar tras ingerir alimentos preparados en la producción de la serie. Al parecer, Amaya denunció que la comida que ofrecen tiene mucha falta de higiene.

“Rafael Amaya acusó en algunas ocasiones que se había intoxicado por comer en el set debido a que no había un buen servicio de higiene y por esa razón estuvo hospitalizado”, dijeron los periodistas del popular programa en Estados Unidos.

