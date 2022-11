La evolución de Rafael Amaya desde que tomó el personaje de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos” ha estado llena de puntos positivos y negativos que afectaron su vida y su carrera. El actor se metió tanto en el personaje que cayó varias en adicciones, las cuales le obligaron a ingresar a rehabilitación y dejar la producción de Telemundo.

Después de toda esa etapa oscura en su vida, el artista de 45 años de edad está recuperándose en todo sentido, pues ahora regresará con todo para la octava temporada de la historia que él convirtió en un éxito en Estados Unidos y América Latina. Además, en el ámbito personal parece que le va bien, especialmente en lo romántico.

Sí, el mexicano está disfrutando de un buen momento sentimental, aunque él no lo haya mencionado. Y es que todo hace entender de que se lo tenía bien guardado, como uno de sus mejores secretos, pero una amiga muy cercana a él lo echó y todos los fans de la serie se pudieron enterar de este particular hecho en su vida.

Rafael Amaya le da vida a su personaje de Aurelio Casillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

REVELAN QUE RAFAEL AMAYA TIENE NUEVA NOVIA

La actriz Carmen Aub, quien también regresa a “El señor de los cielos” con su personaje de Rutila Casillas, ofreció unas extensas declaraciones a los medios de comunicación acerca de todo lo que representa el hecho de volver a uno de sus trabajos más queridos y recordados por los fanáticos y allí también contó algo que Rafael Amaya se tenía bien guardado.

De acuerdo con la actriz, el protagonista de la ficción tiene una nueva pareja y está muy tranquilo y feliz.

Así mismo, habló muy bien acerca de esta mujer, aunque no reveló cuál es su identidad, por lo que seguirá siendo un misterio hasta que algún medio de comunicación los encuentre en alguna cita o que alguno de ellos lo haga público.

“Tiene nueva novia, pero muy estable. La verdad lo veo muy feliz, muy dedicado. Y la novia también, se ve que lo está manteniendo por el buen camino y eso me da muchísimo gusto. Cien por ciento, es muy importante saber escoger parejas, pueden ser muy tóxicas también”, comentó Aub.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 8 DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Pese a que existe muchísima expectativa por la nueva temporada de “El señor de los cielos”, aún no hay una fecha confirmada para su estreno y se sabe que las grabaciones no terminan. No obstante, se cree que los capítulos puedan llegar a Telemundo en el primer trimestre de 2023, así que habrá que esperar alguna confirmación oficial.

ADELANTO DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8”

Mira un pequeño avance del regreso de Aurelio Casillas a “El señor de los cielos”.