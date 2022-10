Al inicio de la sétima temporada de “El señor de los cielos”, la última en emitirse en Telemundo, Aurelio Casillas aparentemente murió tras un largo coma debido a un atentado orquestado por Cabo y otros enemigos del capo criminal. Sin embargo, la cadena hispana confirmó hace unos meses que el personaje interpretado por Rafael Amaya volverá para una nueva entrega.

El regreso del protagonista de las siete temporadas de la producción sorprendió a los seguidores de la producción, quienes se preguntaron si otros integrantes que ya fallecieron en la historia, como Mónica Robles y La Felina, interpretadas por Fernanda Castillo y Maricela González, respectivamente, le seguirían los pasos a Aurelio.

Pese a la emoción por el regreso de la exitosa telenovela de Telemundo, lo cierto es que los motivos de su regreso de la muerte no han quedado claros, hasta ahora.

El personaje de "Aurelio Casillas" fue puesto en coma y el protagónico de la serie quedó en manos de Matías Novoa, esto debido a los posibles problemas personales del actor. (Foto: Instagram)

¿AURELIO CASILLAS ESTÁ MUERTO?

En octubre de 2019 se estrenó la sétima temporada de “El Señor de los Cielos”, una de las más polémicas en la saga, pues en los primeros episodios se mostró la muerte de Aurelio Casillas, el poderoso narcotraficante que fue asesinado y enterrado.

Sin embargo, en febrero se confirmó una nueva temporada, encabezada por Rafael Amaya, quien volvió como su personaje en las grabaciones de setiembre, donde se le ha mostrado más vengativo.

Pese a la emoción, la incógnita sobre qué pasó con Aurelio después de ser enterrado sigue vigente entre los seguidores de la producción, por lo que un nuevo teaser con un testimonio del personaje podría dar nuevas pistas.

“Me sacaron de la tumba, me apresaron como a un animal, pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar, que no quiera volver con su manada”, se oye decir al famoso narcotraficante.

Con esto, el personaje interpretado por Rafael Amaya confirma que el cuerpo enterrado en la sétima temporada sí era el suyo.

“¡Qué tiemblen los que me crean enterrado, hierba mala nunca muere y Aurelio Casillas ha vuelto!”, advierte la voz en off.

Si bien, por el momento no se sabe por qué fue enterrado, si estaba vivo o cómo salió de la tumba, el mensaje confirma que lo visto en la temporada anterior es canónico, y hay más por ver de “El Señor de los Cielos”.