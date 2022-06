Hace unas semanas, el productor musical Raphy Pina fue sentenciado a 3 años y 5 meses (41 meses en total) de prisión por posesión ilegal de armas tras un proceso donde, a pesar del apoyo de varias figuras del género urbano, terminó perdiendo.

Pina Nieves, fundador de “Pina Récords”, es famoso por ser clave en el éxito de artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Arcángel, Tony Dize y su prometida Natti Natasha.

Con motivo del Día del Padre, el productor musical se animó a compartir un mensaje con un testimonio personal muy significativo, pues será el primer año que no podrá pasarlo con su familia.

Es el primer "Día del padre" que Raphy Pina pasará lejos de sus hijos y su esposa Natti Natasha (Foto: Raphy Pina / Instagram)

EL MENSAJE DE RAPHY PINA A SUS HIJOS

A través de su cuenta oficial en Instagram, la cual es manejada por un representante, el líder de “La fórmula” envió un mensaje a sus hijos Mía, Rafael, Antonio y Vida Isabelle en el Día del Padre.

“Mis Hijos; Por un momento se detuvieron los besos y abrazos. Por un momento se detuvieron el verlos crecer. Por un momento se detuvieron el poder reírnos juntos. Por un momento se detuvieron el levantarlos haciéndole maldades”, inició el productor musical.

A pesar del encierro, Pina indicó que nada les podrá quitar el amor que siente su padre por ellos.

“Lo que nunca se ha detenido es el pensar todo el tiempo en ustedes y sentir el amor más puro que un Padre puede sentir por sus hijos. Los AMO demasiado y les agradezco por hacerme el PAPÁ más feliz del mundo”, señaló.

Finalmente, el productor deslizó que no se rendirá, aunque no aclaró si se refiere a su juicio o a su carrera musical. “Nos veremos pronto, NO PARARÉ JAMÁS DE LUCHAR POR USTEDES. LOS EXTRAÑO”, sentenció.