La franquicia de “Rápidos y Furiosos” (“Fast and Furious” en su idioma original) es una de las más exitosas y taquilleras de la pantalla grande. La saga no solo se caracteriza por autos a toda velocidad, impresionantes escenas de acción o por su elenco de famosos actores, sino también por las millonarias cifras que recaudan con cada entrega. Y “Fast X” no ha sido la excepción, ya que ha sido bien acogida por el público.

El estreno de “Rápidos y Furiosos 10″, la penúltima película de la saga de acción, que comenzó en 2001, puso al público a hablar nuevamente sobre la familia de Dominic Toretto (Vin Diesel) y los retos que deben afrontar. Esta vez tienen que hacer frente a un nuevo enemigo, Dante Reyes, interpretado por Jason Momoa, quizá el más poderoso que han tenido.

“Fast X” es una de las películas más costosas de este tiempo, pues se dice que su presupuesto es de 300 millones de dólares, por lo que se espera, como en ediciones pasadas, recuperar la inversión con creces con su estreno. Los actores también han cobrado una millonaria cifra por ser parte de esta entrega. ¿Cuánto ganó cada uno? Aquí te lo contamos.

¿CUÁNTO GANÓ CADA ACTOR POR LA PELÍCULA “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″?

1. Vin Diesel – Dominc Toretto

Según un informe de Variety, Vin Diesel es quien tiene el salario más alto de la franquicia. El protagonista y productor cobró 20 millones de dólares por grabar “Rápidos y Furiosos 10″.

La publicación señaló que Vin Diesel ganó 2 millones de dólares por “Rápido y Furioso”, la primera película de la saga, estrenada en 2001. Por “Rápidos y Furiosos 9″ cobró 20 millones, más un porcentaje de la taquilla recolectada. Con estas ganancias se ha dicho que Diesel es uno de los actores mejor pagos de Hollywood, pero no alcanza a Tom Cruise.

Vin Diesel como Dominc Toretto en “Rápidos y furiosos 10” (Foto: Captura/YouTube-Universal Pictures México)

2. Michelle Rodríguez – Letty

Michelle Rodríguez es una de las actrices que ha estado desde el inicio de la franquicia al igual que su colega Vin Diesel. En “Rápidos y Furiosos 10″, “Letty” cobró 2.5 millones de dólares.

Ella es uno de los rostros más icónicos de la saga de “Rápidos y Furiosos”. Uno de los momentos que todos recuerdan fue cuando sufrió de amnesia y vio a sus amigos como enemigos, pero luego recuperó la memoria. En la nueva entrega su papel es fundamental para resolver ciertos casos.

Michelle Rodríguez como Letty en “Rápidos y furiosos 10” (Foto: Universal Pictures)

3. Jason Momoa – Dante Reyes

Jason Momoa interpreta a Dante Reyes en “Rápidos y Furiosos 10″, el nuevo villano de la saga. Su objetivo es vengar la muerte de su padre y buscar por cielo, mar y tierra a Luke Hobbs.

Jason Momoa, conocido mundialmente por su protagónico en “Aquaman”, cobró 5 millones de dólares por su participación en “Fast X”. Uno de los suelos más altos a comparación de otros actores del elenco.

Jason Momoa como Dante Reyes en “Rápidos y furiosos 10” (Foto: Universal Pictures)

4. Jason Statham- Ian Shaw

Jason Statham regresó a “Rápidos y Furiosos 10″, con su papel de Ian Shaw. Esta vez, el actor cobró 15 millones de dólares, una diferencia significativa en comparación con su rival, Jason Momoa.

En “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, película de 2019, ganó 13 millones de dólares. El patrimonio del inglés se calcula en 90 millones, un monto que seguramente aumentará con nuevos proyectos.

Jason Statham como Ian Shawen en “Rápidos y furiosos 10” (Foto: Universal Pictures)

5. John Cena -Jacob

John Cena, quien interpreta a Jacob, el hermano de Dom, cobró 2 millones de dólares por grabar “Rápidos y Furiosos 10″. Es uno de los rostros más populares de la franquicia que inició en 2001.

John Cena como Jacob en “Rápidos y furiosos 10” (Foto: Universal Pictures)

6. Brie Larson- Tess

Brie Larson, quien interpreta a Tess en “Rápidos y Furiosos 10″ se llevó 1 millón de dólares. La actriz es una de las figuras más nuevas de la franquicia de Universal.

Cabe señalar que no se ha revelado cuánto ganaron otros famosos actores de la película como Charlize Theron (Cipher) y Helen Mirren (Queenie), pero se sospecha que también están en la lista de los mejor pagados.

Brie Larson como Tess en “Rápidos y furiosos 10” (Foto: Universal Pictures)

