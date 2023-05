Los actores que han formado parte de la franquicia de “Rápidos y Furiosos” (“Fast and Furious” en su idioma original) siempre se han considerado a sí mismos como una gran familia, pero eso no quiere decir que no hayan existido problemas o rivalidades. Un ejemplo de ello fue la famosa disputa entre Vin Diesel y Dwayne Johnson durante el rodaje de la octava entrega. También hubo otro conflicto, Tyrese Gibson se mostró muy disgustado con “La Roca” y no quiso volver a trabajar con él.

Tras el estreno de “Fast X” mediados de mayo de 2023, el público ha visto el regreso de icónicos actores de la saga. Tyrese Gibson regresó para la décima entrega, en la que se ve a Dominic Toretto (Vin Diesel) lidiando con un nuevo enemigo para proteger a los miembros de su familia.

Si bien el reparto está feliz de volver a interpretar a sus icónicos personajes, Tyrese Gibson inicialmente no quiso regresar a la franquicia de “Rápidos y Furiosos” si Dwayne Johnson también regresaba. ¿Qué pasó exactamente entre ellos? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ TYRESE GIBSON NO QUISO VOLVER A LA FRANQUICIA DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” SI ESTABA DWAYNE JOHNSON?

Tyrese Gibson tuvo una tensa relación con Dwayne Johnson durante la grabación de “Rápido y furioso”. La situación empeoró cuando Gibson acusó a “La roca” de destrozar “la familia” de la franquicia.

En 2017, Tyrese Gibson calificó a Dwayne Johnson de “egoísta”, mientras que “La roca” se mostró en desacuerdo con este calificativo y se defendió diciendo que estaba “bastante decepcionado”. Él afirmó que no tenía ningún problema con su compañero del elenco de “Rápidos y furiosos”.

¿Qué pasó? Resulta que Universal hizo una pausa para el estreno de “Fast and Furious 9″ y decidió hacer espacio para expandir el universo con el spin-off llamado “Hobbs & Shaw”, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

El actor Tyrese Gibson de "Rápidos y furiosos" (Foto: Tyrese Gibson/Instagram)

Esto molestó a Tyrese Gibson y no dudó en oponerse públicamente al proyecto. El actor argumentó que era una especie de “traición” hacia la familia que se había formado en la novena película.

¿Por qué se molestó Tyrese Gibson? Resulta que el elenco se estaba separando y significaba que las personas en “Fast and Furious 9″ estarían sin sus respectivos pagos ya que se había retrasado la producción.

Debido a esta situación, la estrella de “Black and Blue” declaró que no trabajaría en la franquicia si Dwayne Johnson estuviera involucrado en ella. Algo que, evidentemente, cambió con el tiempo ya que los actores se reconciliaron.

“Nos volvimos a conectar de una manera real. Creo que ambos somos mejores hombres luego de todo lo que pasó. Para ser honesto, no sabía cuándo o cómo iba a suceder la llamada telefónica, pero sucedió y llevamos unas 20 llamadas telefónicas... y estamos en competencia en este momento sobre quién puede dejar la nota de voz más larga al otro”, dijo Gibson al hablar sobre la reconciliación con “La Roca” en el programa “The Ellen DeGeneres Show”.