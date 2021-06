Tras varias reprogramaciones por la pandemia, finalmente, “Rápidos y furiosos” (“Fast & Furious” en su idioma original) estrenará su novena película en la que veremos nuevamente a Dominic Toretto, Letty, Mia, Roman, Tej, Ramsey e incluso Han. La cinta iniciará el fin de la rebautizada ‘The Fast Saga’. En esa línea, es importante para la audiencia recordar cada una de las historias que los ha llevado a convertirse en verdaderos fanáticos.

Mientras todos se preparan para el estreno de “F9”, hay ciertas películas de la franquicia que merecen una revisión. Los fanáticos han estado esperando pacientemente dos años por la nueva secuela de Justin Lin, suficiente tiempo para volver a ver la franquicia completa. Afortunadamente, no es necesario ver las ocho películas completas, con solo algunas basta para entender lo que pasará en la novena entrega.

“F9” está volviendo a poner a Dom en el centro mientras se enfrenta a un enemigo, que tiene la ayuda de un miembro de la familia: Jakob Toretto (John Cena). Dominic, que tiene un hermano que nunca se reveló hasta este momento, y la película llevará el tema de la familia a un nuevo nivel con este último conflicto. Si bien la cinta finalmente dará la bienvenida a nuevos elementos, también se construirá a partir de historias existentes. Dicho esto, aquí están todas las películas anteriores de “Fast and Furious” que debes ver.

“F9” está volviendo a poner a Dom en el centro mientras se enfrenta a un enemigo, que tiene la ayuda de un miembro de la familia: Jakob Toretto (Foto: Universal Pictures)

LAS PELÍCULAS QUE DEBES VOLVER A VER PARA ENTENDER F9

The Fast And The Furious (2001)

Los espectadores que se preparan para los eventos en “F9” deberían remontarse al principio con “The Fast and the Furious”, la película que presentó a los personajes. Por supuesto, en el centro está Dom, que es quien mantiene unida a la franquicia. Aunque él no estaba en “2 Fast 2 Furious”, ni era una figura importante en “Tokyo Driff”, el personaje de Vin Diesel regresó para la cuarta entrega y ha sido desde entonces la pieza clave del rompecabezas. Si bien ha pasado tanto tiempo, es esencial volver a la primera entrada para actualizar sus orígenes.

“F9” involucrará en gran medida la relación de Dom con su hermano menor, Jakob. Y “The Fast and the Furious” es la película que nos presentó a la familia de Dom, así como a las figuras más cercanas en su vida. Aparte de su hermana, Mia Toretto (Jordana Brewster), la película contó con su futura esposa, Letty Ortiz (Michelle Rodríguez). Ambas mujeres se convertirán en personajes vitales en futuras entregas, pero Jakob, por otro lado, nunca fue mencionado. La cinta que llegará pronto a las salas de cine seguramente llenará algunos de los vacíos que faltan en la primera película de ‘The Fast Saga’ y cómo podría cambiar la forma en que los espectadores perciben los orígenes del personaje principal.

“The Fast and the Furious” es la película que presentó a los personajes (Foto: Universal Pictures)

The Fast And The Furious: Tokyo Drift (2006)

Cuando “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” se lanzó por primera vez en 2006, técnicamente podría clasificarse como una entrega independiente. Aparte del breve cameo de Dom al final de la película, la trama cambia a un escenario diferente con personajes completamente nuevos. A pesar de la muerte de Han (Sung Kang) en la película, varias cintas después aparecería nuevamente y con él, “Tokyo Drift” también a la línea de tiempo e la saga. Al ver que Han regresa a “F9” después de perderse las dos últimas secuelas, es importante ver su historia original.

Además del regreso de Han, “F9” traerá de vuelta a otros personajes de “Tokyo Drift” como Sean Boswell (Lucas Black), Twinkie (Bow Wow) y Earl Hu (Jason Tobin). Sin comprender sus antecedentes, sería difícil evaluar la importancia de su participación en la nueva misión de Dom contra Jakob. Esta será la primera vez que el trío se une al equipo de Dom y, además, presenta una reunión importante para los miembros del elenco que no han protagonizado juntos una película de “Fast and Furious” durante más de una década.

"The Fast And The Furious: Tokyo Drift" (Foto: Universal Pictures)

Fast & Furious 6 (2013)

Teniendo en cuenta que “F9” involucrará el regreso de Han, es importante volver a los momentos clave del arco del personaje. Con “Tokyo Drift”, se dijo que los eventos de la película ocurrieron después de los de “Fast & Furious 6”. La película se centró en el equipo de Dom derrotando a Owen Shaw (Luke Evans), y al final, Han regresó a Tokio después de la muerte de su amor, Gisele Yashar (Gal Gadot). En la escena de los créditos se reveló que la muerte de Han fue causada por el hermano de Owen, Deckard Shaw (Jason Statham). Es fundamental repasar el giro de los eventos en relación con la presencia de Han en la novena cinta.

Desde su muerte, los fanáticos esperaban que hubiera una manera de recuperar el personaje de Kang. Los espectadores obtuvieron su deseo cuando el primer tráiler de “Rápidos y furiosos 9” confirmó el regreso de Han, demostrando que no murió. Aun así, es imperativo experimentar toda la gama de emociones que involucran el viaje de Han antes de su gran regreso a la franquicia.

“Fast & Furious 6” se centró en el equipo de Dom derrotando a Owen Shaw (Foto: Universal Pictures)

The Fate Of The Furious (2017)

La última película de “Fast and Furious” para volver a ver antes de “Rápidos y furiosos 9” sería la entrega anterior, “The Fate of the Furious”, que marcó la primera película de la saga que no incluye a Brian O’Conner debido a la muerte de Paul Walker. Si bien se sintió su ausencia, la historia se impulsó en una nueva dirección al hacer que Dom trabajara junto con el antagonista principal, Cipher (Charlize Theron). Con Cipher listo para regresar a la historia, sería beneficioso tener un recordatorio de su pasado.

Esta cinta también presentó momentos integrales que involucran a Dom y el tema general de la familia de la franquicia. La película reveló que Elena Neves (Elsa Pataky) tuvo al primogénito del protagonista, pero fue asesinada poco después de la revelación. Por eso, no es una mala idea recibir un recordatorio sobre estos personajes antes de la nueva película.