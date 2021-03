Han Seoul-Oh, interpretado por el actor Sung Kang, apareció por primera vez en la franquicia de “Fast & Furious” en 2006. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los personajes más queridos de la rebautizada ‘The Fast Saga’, incluso cuando se creía que estaba muero. Por ello, su reaparición en la novena película de “Rápidos y furiosos” ha generado una gran expectativa entre los fanáticos. Existen muchos rumores y teorías en torno al regreso de Han, sobre todo, porque causa extrañeza que no haya regresado antes.

Han debutó por primera vez en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” como el mentor de Sean Boswell (Lucas Black). En este punto, su conexión con Dominic Toretto aún no estaba establecida. Entonces, cuando se presume que murió al final de la película, no fue un gran problema en comparación con cuando se reveló más tarde que era un miembro del equipo principal de la franquicia desde hace mucho tiempo.

Debido a la complicada línea de tiempo de las películas de “Fast & Furious”, la historia de Han se desarrolló posteriormente en “Fast & Furious”, “Fast Five” y “Fast & Furious 6” antes de su catastrófico accidente automovilístico en el spin-off ambientado en Japón. Finalmente, “Furious 7” reveló que Deckard Shaw (Jason Statham), hermano del adversario del equipo, Owen (Luke Evans), estaba detrás de su trágico accidente como parte de su plan de venganza.

Han apareció por primera vez en la franquicia de “Fast & Furious” en el 2006 y aunque todos lo deban por muerto, hará su regreso en “F9” (Foto: Universal)

POR QUÉ HAN NO VOLVIÓ ANTES A LA FRANQUICIA

Con un lugar más establecido en la familia de Dom debido a su participación en algunas de las misiones más peligrosas del equipo, Han se ha convertido en un favorito de la franquicia, por lo que es interesante que a la producción le haya tomado tanto tiempo para revelar que en realidad está vivo. Sin embargo, hay algunos elementos que finalmente conducen a su regreso.

Para empezar, existe la posibilidad que realmente no hubiera planes para traer de vuelta a Han; la decisión puede haber surgido de la reacción de “Fate of the Furious” donde Dom parecía haber aceptado a Deckard en su equipo sin que realmente pagara por lo que hizo. Esto originó la campaña en Internet “Justicia para Han”, que incluso algunos de los miembros del elenco respaldaron.

Inmediatamente después de esta controversia, el director Justin Lin regresó para hacer “F9”, y dado su apego personal al personaje, hizo que fuera mucho más fácil traer de vuelta a Han. Por contexto, el cineasta fue quien creó al personaje mucho antes de que debutara en “Tokyo Drift”; la historia de Han se describió adecuadamente en la película “Better Luck Tomorrow” que inicialmente no formaba parte de ‘The Fast Saga’, pero ahora se considera una rama.

Lin quería que Sung Kang interpretara a Sean Boswell y, aunque no consiguió el papel, lo contrataron como su mentor. Recientemente, el cineasta reveló que uno de los principales factores motivadores en su decisión de regresar a la franquicia es cumplir con las llamadas de Justicia para Han, y promete que eventualmente se cumplirá.