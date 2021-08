“Rápidos y furiosos 9”, estrenada en mayo de 2021, se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año. Tras varias reprogramaciones por la pandemia del COVID-19, F9 llegó a la pantalla grande para traernos de regreso a Dominic Toretto, Letty, Mia, Roman, Tej, Ramsey y Han, con nuevas aventuras y mucha adrenalina frente al volante.

La penúltima película de la saga principal ha vuelto a poner a Dom en el centro de la historia, mientras se enfrenta a un enemigo, que tiene la ayuda de un miembro de la familia: Jakob Toretto (John Cena). Además, la cinta nos ha mostrado el inesperado regreso de Han (Sung Kang), quien es parte de la familia Toretto.

El éxito de F9 se ha visto reflejado en sus cifras. Durante su primer fin de semana en cines de Estados Unidos, la cinta logró recaudar 70 millones de dólares, cifra que no se veía antes del confinamiento por el coronavirus. A nivel global, la película ya acumuló US$ 405 millones. Los fanáticos de la saga no solo podrán disfrutan del filme, también podrán ver el corte extendido del director de “Rápidos y furiosos 9”. A continuación, todos los detalles.

¿CÓMO ES EL CORTE EXTENDIDO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”?

“Rápidos y furiosos 9” tiene 143 minutos de duración. Tras su estreno en los cines de todo el mundo en mayo de 2021, se dio a conocer que se lanza una versión más larga de la película dirigida por Justin Lin.

El 21 de septiembre saldrán las versiones 4K UHD, Blu-ray y DVD de la película, luego de un lanzamiento digital inicial el 7 de septiembre, se compartirán dos versiones de la película.

El lanzamiento de F9 en cines será uno de estos junto con un corte de siete minutos más largo llamado “F9: The Director’s Cut”. También vendrá con más de una hora de material adicional.

Según Collider, el corte extendido mostrará “una rivalidad entre hermanos más profunda entre Dom y Jakob, más de la evolución de Dom como padre, un flashback nunca antes visto con algunos de los personajes más queridos de la franquicia”.

Además, contará con: “secuencias extendidas con Tej y Roman, una aparición adicional de Cardi B y un clímax de acción expandido con el infame tanque Armadillo”, según señala la fuente.

Cabe señalar que Universal Pictures ha fijado el 7 de abril de 2023 para el estreno de “Fast & Furious 10”, según Entertainment Weekly. Como continuación de “Fast & Furious 9”, la película se convertirá en la penúltima entrega de la franquicia.

“Fast & Furious 10” será dirigido por el habitual de la franquicia Justin Lin, quien también dirigió Fast 9. Se espera ver de regreso a las estrellas principales de la saga liderada por Vin Diesel, quien también se ha desempeñado como productor de la serie desde Fast & Furious de 2009.

“Rápidos y furiosos 9” fue lanzada a la pantalla grande el pasado 19, 20 y 21 de mayo en países como Hong Kong, Corea, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, China, entre otros. Mientras que en Estados Unidos se estrenó el 25 de junio.

“Rápidos y Furiosos”, que siempre ha tenido en el mercado chino su grande aliado, es la primera película de Hollywood que supera la barrera de los US$ 100 millones el primer fin de semana de estreno desde “Avengers: Endgame” (abril de 2019).