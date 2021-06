La franquicia “Fast and Furious” se está preparando para el lanzamiento de su novena entrega, F9, que se estrenará el próximo 25 de junio en Estados Unidos y Canadá. La cinta nos mostrará el regreso de Han Seoul-Oh (Sung Kang), al que se creía muerto, al hermano de Dom, Jakob Toretto (John Cena), además de Dom Toretto (Vin Diesel) y compañía.

“Fast and Furious” inició como un retrato de las carreras callejeras hasta convertirse en verdaderas obras de espionaje mundial, contrabando y explosiones por donde quiera que vayan los protagonistas. Inició en 2001 y, dos décadas después, la franquicia sigue siendo fuerte, con miembros del elenco nuevos y recurrentes.

A lo largo de los años, la serie de películas han mostrado un sinfín de historias que atraparon al público. Sin embargo, hay preguntas que quedaron al aire y se espera que, con suerte, F9 pueda responder las incógnitas más importantes que persisten en torno a la trama. A continuación, algunos puntos que deben ser resueltos.

Dominic Toretto, Letty, Mia, Roman, Tej, Ramsey e incluso Han, vuelven para la novena entrega de “Rápidos y furiosos”. (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ DOM NUNCA HA MENCIONADO A SU HERMANO JAKOB?

Desde que Jakob hizo su debut en el tráiler de F9, los fanáticos se preguntaron cómo no se mencionó su existencia en las primeras ocho entregas de la serie. Si bien aún no está claro si Jakob también es el hermano de Mia o si solo tiene un parentesco de sangre con Dom, F9 tendrá que trabajar mucho para explicar la ausencia de Jakob.

Su existencia retoma actualmente los orígenes de Dom, ya que a los espectadores siempre se les hizo creer que Dom y Mia eran los únicos dos miembros de la familia Toretto en The Fast Saga. Claramente, los hermanos no están en buenos términos, pero algo importante debe haber ocurrido para explicar por qué Dom actúa como Jakob no lo hace.

En el elenco de la cinta también se encuentran Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren. (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ MIA ESTÁ INVOLUCRADA EN F9 PERO NO BRIAN?

Debido a la trágica muerte de Paul Walker, cualquier presencia legítima de Brian después de Furious 7 se hizo imposible. Por supuesto, se dice que Brian está vivo y coleando en “The Fate of the Furious”, y ese es el posible caso en F9. Aún así, el personaje falta en la acción a pesar de que su esposa, Mia, está ayudando en la misión de Dom.

Es posible que algo le haya pasado a Brian desde la octava entrega, o tal vez Mia lo animó a quedarse atrás mientras ayudaba en el conflicto de Dom con Jakob. De cualquier manera, será cada vez más difícil explicar la ausencia continua de Brian con lo todo lo que está en juego.

¿CÓMO SOBREVIVIÓ HAN AL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EXPLOSIVO?

La mayor sorpresa dentro del tráiler de F9 fue el regreso de Han de Sung Kang. Fue visto por última vez en Fast & Furious 6, la película que arroja luz sobre la presunta muerte del personaje. Si bien aún no está claro por qué no reveló que en realidad estaba vivo, la otra pregunta gira en torno a cómo sobrevivió a lo que parecía un accidente mortal.

Sung Kang volverá a interpretar a Han Seoul-Oh en la novena película de "Rápidos y furiosos" (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ OTROS PERSONAJES DE FAST & FURIOUS VOLVERÁN EN F9?

Además de Han, F9 presenta algunos otros personajes de Tokyo Drift como Sean (Lucas Black), Twinkie (Bow Wow) y Earl (Jason Tobin). Es por ello que surge la pregunta de qué otras sorpresas tiene F9 guardadas en términos del elenco. Si bien algunos fanáticos esperan que aparezca Gisele de Gal Gadot, otros predicen que es más probable que Eva Mendes, Devon Aoki o John Ortiz regresen.

¿DÓNDE ESTÁN HOBBS Y SHAW DURANTE LA MISIÓN F9?

Después de que Luke Hobbs y Deckard Shaw ayudaron a Dom y su equipo en The Fate of the Furious, que a veces significó enfrentarse a Dom, la pareja terminó reuniéndose para una misión secundaria en el spin-off, Hobbs & Shaw. El dúo parece que estará ausente en F9 y la película deberá explicar por qué los dos no están involucrados esta vez.

¿POR QUÉ CIPHER SIGUE DETRÁS DE DOM?

Cuando Cipher se acercó por primera vez a Dom en The Fate of the Furious, ella lo manipuló para que traicionara a su propia tripulación. Su motivo surgió de la esperanza de comenzar una guerra nuclear después de que Dom robara información y dispositivos clave para llevar a cabo su plan.

Sin embargo, Dom terminó frustrando los planes de Cipher, quien claramente todavía alberga un odio por Dom y su tripulación, ya que solicita la ayuda de Jakob para matar a su antiguo socio. Aunque la venganza es una motivación plausible, tiene que haber más impulsando las acciones de Cipher.

¿POR QUÉ LA TRIPULACIÓN DE DOM VA AL ESPACIO?

Desde que se mostró el automóvil cohete Pontiac Fiero modificado en el primer tráiler del F9, todos esperaron a hablar de que la franquicia “Fast & Furious” se dirigía al espacio. Roman y Tej son los dos que se muestran en el coche cohete en el segundo tráiler, pero los detalles que rodean la misión especial siguen sin estar claros. Si se realiza el viaje fuera de la atmósfera, será una novedad en The Fast Saga y abrirá la puerta a acrobacias aún más salvajes en futuras entregas.