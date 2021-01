Después de ocho películas de “Rápidos y furiosos” (“Fast and Furious” en su idioma original), es inevitable que algunos personajes secundarios quedaran en el olvido. Uno de ellos es Jesse, miembro original del equipo de Dominic Toretto (Vin Diesel) interpretado por Chad Lindberg en la primera cinta de la popular saga.

Jesse era el mecánico del equipo de Dom. Después de ayudar a Brian O’Conner (Paul Walker) a reparar un automóvil, Jesse decidió unirse a Race Wars y apostar el Volkswagen Jetta de su padre, pero perdió ante Johnny Tran (Rick Yune).

Tras su derrota, Jesse escapó con el vehículo, sin embargo, Tran logró encontrarlo y lo asesinó de varios disparos cerca a la casa de Toretto. Ese fue el final del personaje en “Rápidos y furiosos”, pero qué sucedió con el actor Chad Lindberg?

Así luce actualmente Chad Lindberg (Foto: Instagram/ Chad Lindberg)

¿QUÉ PASÓ CON CHAD LINDBERG?

Después de su participación en “The Fast and the Furious” apareció en varias películas como “El novato” (2002), “El último samurái” (2003), “The Failure” (2003), “National Lampoon’s Adam & Eve” (2005), “Punk Love” 2006), “Once Fallen” (2010), y “I Spit on Your Grave”, el remake de la película de 1978.

También apareció en el papel recurrente de Chad Willingham en la serie “CSI: Nueva York” y como Ash en “Supernatural”. En 2011 participó en “My Big Break”, documental de Tony Zierra que sigue los inicios de Lindberg, Wes Bentley, Brad Rowe y Greg Fawcett.

Chad Lindberg interpretó a Ash en "Supernatural" (Foto: The CW)

En la serie “Cold Case” (2004) interpretó a Johnny, en “Hijos de la anarquía” (2009) dio vida a Meth Dealer, en “Once Fallen” (2010) encarnó a Beat, en “The Cape” (2011) interpretó a Hicks, mientras que en “Mentes criminales” (2011) fue Tony en una de las alucinaciones.

En los últimos años, Chad Lindberg también fue parte de producciones como “Weeds” (2012), “Ghost Adventures” (2012), “Rise of the Zombies” (2012), “Ghost Stalkers” (2014), “Midnight Rider” (2014), “Major Crimes” (2014), “Agents of S.H.I.E.L.D.” (2015), “Security” (2017), y “Four Good Days” (2020).