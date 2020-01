Este año comenzó con el regreso oficial de Selena Gomez a la música. La cantante de 27 años estuvo alejada por casi cinco años, a excepción de algunas colaboraciones que realizó. Sin embargo, parece que ahora sí nada la detiene.

Después de estar internada en múltiples ocasiones por sufrir de depresión y de una rara enfermedad, Selena hoy se encuentra mejor que nunca. El pasado 10 de enero lanzó su álbum “Rare” el cual ha sido todo un éxito pues la popular revista de música Billboard, lo ha posicionado como el número 1 en su top 200.

“Está oficialmente agotado. Estaba un poco avergonzada de pedirles que compartieran o compraran mi álbum. Se sentía algo inauténtico. Muchas gracias por hacer que algo tan personal para mí sea un momento inolvidable. Todo lo que deseo es que disfruten la música y difundan el amor”, es la descripción de la fotografía que publicó la cantante anunciando su nuevo título.

Como también se puede ver en la foto, esta no es la primera vez que gana: es la tercera. Sus discos ‘Revival’ (2015) y ‘Star Dance’ (2013), obtuvieron el mismo reconocimiento en la famosa revista estadounidense de música. Sin embargo, tal como la artista ha declarado, ‘Rare’ es su disco más íntimo al tratar temas de amor propio, superación, aceptación y desamor.

Selena vivió todos estos tipos de episodios, muchos de ellos por la relación que mantenía con el cantante canadiense Justin Bieber. En octubre del 2019 adelantó un poco de su álbum con las canciones “Lose you to love me” y “Look at her now”, singles que hablan del tormentoso romance que mantuvo con el hoy esposo de Hailey Baldwin.

Además del lanzamiento de su álbum, Selena lanzó el videoclip del tema principal también llamado ‘Rare’. Rápidamente sus fans corrieron a verlo y hoy ya cuenta con más de 35 millones de visitas.

