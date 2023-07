El romance de Rauw Alejandro y Rosalía llegó a su fin. El miércoles 26 de julio, el mismo cantante puertorriqueño confirmó la ruptura ante la ola de rumores que surgieron en las redes sobre el estado de su relación con la artista española. Sin embargo, algo no quedó claro del todo. De hecho, el reggaetonero ha sido acusado de mentir sobre un punto muy importante de la separación.

La pregunta sobre el origen de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro parece acaparar todas las portadas de los diarios del planeta. Si bien el propio puertorriqueño fue claro y conciso respecto a las razones de su separación, existe una frase en su enunciado que sigue generando más revuelo entre sus seguidores: hablamos de las fechas.

La cantante y Rauw Alejandro terminaron su relación de más de tres años y pedida de mano de por medio (Foto: Rosalía / Instagram)

Y es que la versión que ofreció el también bailarín de 30 años indica que llevaba buen tiempo separado con Rosalía, alegando que su ruptura se dio mucho antes de que People filtrara la información ante los medios. ¿Es una coartada para justificar su distanciamiento con la popular Motomami?

¿MINTIÓ?: RAUW ALEJANDRO Y LA VERDAD SOBRE SU SEPARACIÓN CON ROSALÍA

Según señala el enunciado de Rauw, él y Rosalía habrían dado por finalizado su relación hace varias semanas. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”. Estas palabras no cayeron del todo bien en más de un seguidor, quienes no perdieron el tiempo y comenzaron a realizar una cronología de los últimos encuentros juntos que tuvieron el boricua y la ibérica.

Para poder analizar la relación entre Rauw y la intérprete española debemos remontarnos hasta fines de marzo pasado. Por esas fechas, Rosalía estrenó su tema en conjunto llamado “RR”, dividido en 3 partes y donde evidenciaba su profundo amor por el cantante.

La cereza del pastel de aquel lanzamiento fue el tema “Beso”, cuyo metraje logró ser tendencia en redes sociales al mostrar el compromiso matrimonial entre los cantantes al final del clip.

Foto: YouTube

En aquel videoclip vemos a la exnovia de C. Tangana llorar luego de haber recibido el anillo de compromiso de Rauw. De esta manera, nacía el anuncio más esperado desde que dieron a conocer su relación: el matrimonio.

Paralelamente, ambos cantantes comenzaron a coincidir incluso en sus giras internacionales, (tanto Rosalía con su MOTOMAMI World Tour y Rauw Alejandro con Saturno World Tour) generando que estén más presentes que nunca en la vida del otro. Fue así que el romance entre ellos seguía transcurriendo, y la fecha de la boda sin fijar seguía acercándose cada vez más.

Su primera vez cantando “Beso” juntos y más colaboraciones

Fue hasta el primero de abril que ambos cantaron “Beso” por primera vez en Puerto Rico. Con la presencia de la familia de ambos artistas y el público coreando el inédito tema que presagiaba su matrimonio, resultaba imposible sospechar que se avecinaba una crisis entre dos de las parejas más consolidadas de todo el medio.

La madre de los cantantes acudieron a la primera interpretación de "Beso" (Foto: Motomami Tour Fan Page / Twitter)

Cuatro días más tarde, la nacida en Barcelona publicó una seguidilla de fotos en Instagram titulada “Mejor finde de lo que llevamos de 2023″ con Rauw de protagonista. Prácticamente, todo era miel sobre hojuelas entre ambos.

Sin embargo, algunos seguidores de ambos creen que los tortolitos comenzaron a presenciar una crisis desde mediados de ese mismo mes. Por ejemplo, el 12 de abril, la Motomami logró acudir a un encuentro de basquetbol en compañía de su novio, pero no llevaba la sortija en su dedo.

CRISIS DE PAREJA: ¿OCULTARON SUS PROBLEMAS ANTE LA PRENSA?

Hacia mediados de junio, la también compositora acudió al set de “El Hormiguero” para dialogar con Pablo Motos sobre su carrera, sus planes a futuro y, por supuesto, su futura boda con el reggaetonero. En aquel diálogo podemos observar a la autora de “Saoko” hablar románticamente del vestido que usaría en sus nupcias y la fecha tentativa de aquella unión.

Sin embargo, tras dar por concecida esa entrevista, parece que algo entre Rosalía Vila Tobella y Raúl Alejandro Ocasio Ruiz se habría roto desde dentro. Ambos dejaron de subir fotografías juntos y a evitar darse piropos en público cada vez que podrían.

Para alimentar esta teoría, diversos seguidores del cantante boricua manifiestan que los exnovios empezaron a expresar su separación desde inicios de julio. Para esas fechas, Rauw Alejandro estrenaba su último disco llamado “Playa Saturno”, donde posee un tema llamado “Hoy aquí” que habla puntualmente sobre el desamor y las desilusiones amorosas.

Algunos extractos de su tema son muy directos, por lo que no han tardado internautas en asegurar que el artista latino ya se encontraba expresando su dolor por haber terminado con Rosalía. “De ti, mal me despedí la última vez que tú y yo nos vimos. Ojalá hoy estuvieras aquí para continuar lo que no pudimos. Baby, ya no miro el reloj, aunque son más de las 12 ya no me funciona el alcohol, en mi mente sigue tu nombre. Mami, yo me acuerdo de ti, cada vez que en la disco solo me toca bailar”, se puede oír en el tema.

Sin embargo, su reciente tema con Bizarrap contradice su comunicado. En aquella sesión, el originario de Puerto Rico menciona indirectamente a su en ese entonces novia, puntualmente, luego de que él pronuncie la palabra “despechá”.

El puertorriqueño habló de Rosalía en su tema con Bizarrap (Fotos Rauw Alejandro y Bizarrap / Instagram)

Por ello, resulta extraño que la relación se haya enfríado en poco más de un mes. Las piezas parecen no encajar y las fechas que Rauw brindó sobre su rompimiento con la catalana tampoco cuadran. De todas maneras, parece que la novela sobre el fin de su romance y el posible affaire entre el intérprete de “2/14″ y la modelo colombiana recién estaría por iniciar.