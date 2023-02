Desde que se anunció que RBD vuelve a los escenarios con su gira “Soy Rebelde Tour”, sus millones de fans en todo el mundo están felices y con mucha expectativa. Eso sí, se dejó claro que solo cinco de los miembros originales estarán presentes en el reencuentro de la banda mexicana, ya que Alfonso Herrera será el único ausente en los conciertos.

Debido a esto, Alfonso Herrera recibió muchas críticas y cuestionamientos por no participar en la gira “Soy Rebelde Tour”. Ante esta situación, el actor y cantante mexicano dejó claro que no tiene nada en contra de sus compañeros. De hecho, sigue teniendo comunicación con ellos.

Mientras se termian con los detalles del reencuentro de RBD, Christopher Uckermann confirmó que fue Alfonso Herrera quien concretó la reunión que los juntó a todos en 2019. Esto permitió que los integrantes se animen a realizar la gira “Soy Rebelde Tour”. ¿Qué más reveló el exrebelde? Aquí te lo contamos.

Anahí, Christopher Uckermann, Cristian Chávez, Dulce María y Maite Perroni son parte de la gira "Soy Rebelde World Tour" (Foto: RBD / Instagram)

ALFONSO HERRERA, EL VERDADERO RESPONSABLE DEL “SOY REBELDE WORLD TOUR”

Pese a que no participará en la gira, Alfonso Herrera es el causante del reencuentro de RBD en 2019. En esta reunión se dio paso a la realización de la gira “Soy Rebelde Tour”.

Recordemos que fue el 21 de diciembre del 2019 cuando RBD se reunió en una cena: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reunieron tras once años de la separación de banda mexicana.

Así quedó registrado en las fotografías que se tomaron y luego compartieron en las redes sociales. Esto emocionó a los millones de seguidores de RBD, quienes soñaban con una posible nueva gira del grupo musical, la cual ahora es una realidad.

Aunque siempre han mantenido contacto por medio de redes sociales, no lograron reunirse por mucho tiempo ya que sus compromisos laborales no les permitán coincidir. Sin embargo, fue gracias a Alfonso Herrera que se realizó dicha reunión.

Alfonso Herrera fue acusado de "mal agradecido" por no participar del reencuentro de RBD en 2023 (Foto: Alfonso Herrera / Instagram)

¿QUÉ DIJO CHRISTOPHER UCKERMANN SOBRE EL REENCUENTRO DE RBD EN 2019?

Durante en reencuentro que tuvo RBD en el 2019, los artistas mexicanos hablaron de sus vidas y pudieron reconectarse con mayor madurez. Al respecto, Christopher Uckermann contó algunos detalles de dicha reunión.

“La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos”, dijo el actor.

“De hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’”, afirmó Christopher Uckermann en entrevista para el programa de radio de Yordi Rosado.

De acuerdo con Christopher Uckermann, en aquella ocasión no pensaron en realizar algún reencuentro de la banda musical, pues el principal motivo era solo verse y hablar de sus vidas. Sin embargo, después de revivir muchas emociones, nació la idea de volver a cantar juntos. Fue así que se realizó el primer concierto de manera virtual durante la pandemia de Covid-19.