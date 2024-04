La película “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” (en español: “Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas”) ya está disponible en Netflix, por lo que los fans del director Zack Snyder -por fin- pueden disfrutar de la secuela de la aventura espacial narrada en “Rebel Moon: A Child of Fire”. Así, es probable que más de uno quiera conocer algunas curiosidades del rodaje y, coincidentemente, la actriz Sofia Boutella confesó que tuvo una gran preocupación durante la filmación. ¿Quieres saber exactamente qué contó? Pues, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la cinta se desarrolla a lo largo de 125 minutos y, además de Boutella, cuenta con las actuaciones de Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona y Ray Fisher.

En el filme, mientras los rebeldes se preparan para combatir las despiadadas fuerzas del Mundo Madre, se forjan lazos inquebrantables, emergen héroes... y nacen leyendas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Rebel Moon - Part Two: The Scargiver”:

¿A QUIÉN INTERPRETA SOFIA BOUTELLA EN “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

En la ficción, Sofia Boutella le da vida a Kora. Ella es una joven con un pasado misterioso y la principal protagonista de la historia.

Lo cierto es que su mundo fue derrotado por Balisarius, quien la salvó y la acogió... dándole el nombre de “Arthelais” y entrenándola para luchar por el Motherworld (Mundo Madre).

Sin embargo, eventualmente, la joven se rebeló contra el Imperio, llegando a ser conocida como la “Scargiver”.

LA GRAN PREOCUPACIÓN DE SOFIA BOUTELLA EN LAS GRABACIONES DE “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”

En una entrevista concedida a ComicBook, Sofia Boutella reveló que hubo un asunto que le preocupaba mucho durante el rodaje de ambas películas de “Rebel Moon”.

Resulta que la artista argelina quería que hasta los detalles más pequeños de su personaje fueras creíbles, por lo que debía asegurarse de que se viera como una verdadera experta en el manejo de armas.

“El reto, para mí, era sostener la pistola de una manera en la que fuera creíble que lo he hecho toda mi vida y que era muy, muy buena en ello (...) Eso me intimidaba un poco”, explicó.

Además, la intérprete se mostró asombrada con el tamaño de la ambiciosa producción que nació del director Zack Snyder.

“Es la épica, el tamaño de todo. Para nosotros, como actores, entrar en platós como ese, creo que solo [mejoró] nuestras interpretaciones porque todo estaba ahí para nosotros”, puntualizó.

¿CÓMO VER “REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER”?

“Rebel Moon - Part Two: The Scargiver” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para verla, solo asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

El póster de de "Rebel Moon - Parte 2: La guerrera que deja marca", película dirigida por el estadunidense Zack Snyder (Foto: Netflix)