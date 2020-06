Han pasado 14 años desde el final de “Rebelde”, adaptación mexicana de la telenovela argentina “Rebelde Way”, y a pesar de que sus protagonistas, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se han mantenido alejados también han aclarado que no existe tensión, ni rivalidad, ni ningún tipo de desencuentro entre ellos.

Esto último también lo reafirmó Zoraida Gómez, quien interpretó a José Luján en la historia que se estrenó en octubre de 2004. En una recientemente una transmisión en vivo a través de YouTube la actriz destacó la unión que existía entre todos los miembros del elenco, a pesar de que tenían personalidades muy diferentes.

Zoraida Gómez es mayormente conocida por interpretar al personaje de Jose Luján Landeros en la telenovela Rebelde (Foto: Instagram / Zoraida Gómez)

La mexicana de 35 años también recordó la vez que Anahí evitó que la despidieran de una telenovela en la que ambas trabajan cuando ella apenas tenía 9 años. Gómez contó que la exRBD salió en su defensa cuando el productor del programa estaba a punto de echarla por llegar tarde.

“Jamás se me va a olvidar que Anahí literalmente le dijo ‘si Zoraida se va del programa me voy’. Ahí Anahí quiero que sepan que tenía 9 años para que entiendan su carácter porque mucha gente la juzgaba y la criticaba de ‘es que es insoportable, es que solamente ella se tolera y tal’. No. Simplemente es una mujer que sabe lo que quiere, que defiende sus derechos desde pequeñita, entonces ella veía una injusticia y brincaba”, compartió la interprete mexicana.

“No tenía por qué hacerlo conmigo, simplemente éramos amigas y al final le importó más la amistad y le importó más la justicia que lo que pudiera pasar después”, agregó la actriz que interpretó a José Luján en “Rebelde”.

En la telenovela "Rebelde", el personaje de Zoraida era amiga de Roberta y Lupita (Foto: Televisa)

ZORAIDA GÓMEZ Y SU EXPERIENCIA EN “REBELDE”

En la misma transmisión Zoraida Gómez reveló algunos secretos de la exitosa telenovela juvenil. Entre ellas las duras y agotadoras jornadas de trabajo que llegaron a tener.

“Debido al éxito la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había”, compartió la actriz.

“Gracias a Dios nosotros siempre con mucho respeto y mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien pero sí ya era un cansancio, sobre todo también de los chavos del grupo ya muy evidente. Sí gracias a Dios nos fue a todos super bien pero sí la sufrimos”, se sinceró Gómez que actualmente está esperando un hijo.