CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Casey McQuiston, “Red, White & Royal Blue” (“Rojo, blanco y sangre azul” en español) es una comedia romántica de Amazon Prime Video que narra la historia de amor de Alex, el hijo de la presidenta de los Estados Unidos, y el Príncipe Henry, quienes pasan de tener una intensa rivalidad a tener una relación que pone el riesgo a la corona inglesa y la reelección de Ellen Claremont (Uma Thurman).

La película dirigida por Matthew Lopez empieza con Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) y el Príncipe Henry (Nicholas Galitzine) protagonizando un bochornoso incidente en la boda del heredero al trono, el príncipe Philip, debido a que no se soportan desde que se conocieron en una conferencia climática.

Para evitar que el escándalo mediático afecte la campaña de reelección de su madre, Alex es obligado a visitar al Príncipe Henry y fingir ante los periodistas que son grandes amigos. Tras una serie de entrevistas y compromisos, los protagonistas “Red, White and Royal Blue” aclaran el malentendido y su relación comienza a mejorar.

El Príncipe Henry peleando con Alex Claremont-Diaz en la boda de su hermano en la película "Red, White & Royal Blue" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “RED, WHITE AND ROYAL BLUE”?

Aunque deben separarse, Alex y Henry se mantienen en contacto. De hecho, se mensajean y hablan todo el tiempo. Cuando llega la fiesta de Año Nuevo de Alex, su madre sugiere que invite al Príncipe para ganar la simpatía de los electores, así que el hijo de la presidenta no duda en convocar a su nuevo amigo a la noche de diversión.

Luego de las 12 campanadas y de que dos chicas besan a Alex, Henry se siente incómodo y se marcha. Alex le da el alcance y pregunta qué le pasa. Tras una charla sobre lo que les gustaría ser si no estuvieran en posiciones de poder y privilegio, el Príncipe le da un beso a Claremont-Diaz y se va antes de obtener cualquier respuesta.

Con ayuda de su mejor amiga Nora, Alex comprende que le gusta Henry y trata de comunicarse con él, pero el Príncipe lo ignora. Una importante reunión política les permite volver a hablar (y también besarse). Desde ese momento, empieza un romance secreto (al menos para la mayoría).

A pesar de que Alex es regañado por brindarle información sobre la campaña a Miguel, un joven periodista con el que salió en el pasado, su madre le permite implementar sus ideas para ganar votos en Texas. Mientras cumple esa labor, recibe la visita de Henry, lo que deriva en que Zahra, la jefa de gabinete adjunta de la presidenta, descubra el romance de los protagonistas de “Red, White and Royal Blue”.

Tras el incidente, Alex decide hablar con su madre y posteriormente con su padre. Ambos aceptan su relación y le aconsejan que piense en cuán importante es Henry en su vida. Tras hacerle caso a sus padres, Alex decide declararle su amor al Príncipe, pero él prefiere escapar.

Alex recibe el apoyo de su madre en la película “Red, White and Royal Blue” (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “RED, WHITE AND ROYAL BLUE”?

Alex y Henry, ¿vuelven a estar juntos?

Mientras Henry le explica a su hermana que se fue por temor a involucrarse más y causar un alboroto en la familia real, Nora convence a Alex de seguir a su amado y luchar por su relación. Aunque el Príncipe se niega aceptar sus sentimientos, el hijo de la presidenta no se da por vencido hasta que vuelven a estar juntos.

La felicidad de los protagonistas de “Red, White and Royal Blue” se arruina cuando alguien filtra los mensajes de la pareja. No solo por el escándalo público, también porque no les permiten comunicarse.

Después de que queda claro que Miguel fue el responsable, Alex decide dar una conferencia de prensa, que Henry ve mientras escucha los regaños de su hermano. Gracias a Zahra y Shaan, que tiene una relación en secreto, la pareja finalmente puede comunicarse y deciden verse en Londres.

Al final de “Red, White and Royal Blue”, Henry enfrenta a su abuelo el rey James III y defiende su amor con Alex. Los argumentos del monarca son rebatidos cuando multitudes se reúnen en diferentes partes para brindarle su apoyo a la pareja, quien ya no tiene que esconderse. Además, Ellen Claremont gana las elecciones.