Desde su primera aparición en Marvel como Ned Leeds, el mejor amigo del superhéroe conocido como Spider-Man (Tom Holland), el actor Jacob Batalon se ganó el cariño de los fanáticos del UCM, debido a sus curiosas expresiones y apoyo incondicional al “Vengador”.

Debido a su inclusión en el cast de la película, el actor hawaiano de 25 años fue parte de producciones como “Every Day” y “The True Don Quixote”, pero no sería hasta 2022 que se confirmaría su primer papel protagónico.

Y es que recientemente la cadena SYFY ha anunciado que incluirán a Jacob Batalon en su nueva producción, donde tendrá el papel principal.

Jacob Batalon alcanzó su mayor popularidad al interpretar al mejor amigo de "Spider-Man" (Foto: Marvel)

“REGINALD THE VAMPIRE” CON JACOB BATALON

¿De qué trata “Reginald the vampire”?

La serie anunciada estará ambientada en un mundo donde los vampiros ganaron y son la mayoría en el planeta, principalmente por su fuerza y ferocidad, en el cual Reginald debe vivir ahora.

Sin embargo, el joven no es como los demás, pues no solo no encaja en este nuevo mundo, sino que muchos de sus habitantes lo desprecian o directamente buscan destruirlo.

Jacob Batalon es el protagonista de "Reginald de Vampire" (Foto: SyFy)

Fecha de estreno de “Reginald the vampire”

La serie de una temporada y tan solo 10 episodios de una hora estará disponible a través de las pantallas de NBC Universal y SyFy.

El primer episodio de la serie se estrena el próximo miércoles 5 de octubre a las 10 p.m. en Estados Unidos.

Jacob Batalon durante el anuncio de "Reginald de Vampire" (Foto: SyFy)

SINOPSIS DE “REGINALD THE VAMPIRE”

De acuerdo con la web oficial de SyFy, en su apartado de la serie, se explica cuál es el argumento de “Reginald the Vampire”.

“Imagina un mundo poblado por vampiros hermosos, en forma y vanidosos, al cual Reginald Andres como un héroe poco probable, en el que tendrá que sortear todo tipo de obstáculos: la chica a la que ama, pero con la que no puede estar; un jefe matón en el trabajo y el jefe vampiro que lo quiere muerto. Afortunadamente, descubre que tiene algunos poderes propios no reconocidos. Un nuevo espectáculo con mucho corazón y suficiente sangre, ‘Reginald the Vampire’ demuestra que la vida de los muertos vivientes es tan complicada como la vida misma”, se lee.

TRÁILER DE “REGINALD THE VAMPIRE”

REPARTO DE “REGINALD THE VAMPIRE”