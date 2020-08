No era ninguna broma. Netflix realmente está desarrollando un live-action de “ Resident Evil ” como serie de televisión, con la ayuda de talentos salidos de “Supernatural” y “The Walking Dead”.

De ocho capítulos y con dos líneas de tiempo distintas, la serie de “ Resident Evil ” tendrá como showrunner a Andrew Dabb (”Supernatural”), mientra que Bronwen Hughes (”The Walking Dead”) producirá y dirigirá los dos primeros episodios de esta adaptación de la legendaria franquicia de terror de Capcom.

De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por Netflix , el live-action contará la siguiente historia:

En una primera línea de tiempo, las hermanas Jade y Billie Wesker, ambas de 14 años, son llevadas a la fuerza a New Raccoon City, una ciudad corporativa donde su padre oculta secretos que podrían destruir el mundo.

En la otra línea, una década después, quedan menos de 15 millones de personas en la Tierra y más de 6.000 millones de monstruos, entre personas y animales infectados con el Virus-T . Jade, hoy de 30 años, lucha por sobrevivir en este nuevo mundo, mientras los secretos de su pasado, sobre su hermana, padre y sobre ella misma, continúa atormentándola.

Según una fotografía compartida por la misma compañía en sus redes sociales, el primer capítulo de la serie se titula ‘Welcome to New Raccoon City’, que ha sido escrito por Dabb y dirigido por Hughes.

Este es el guion del primer capítulo del live-action de "Resident Evil" que desarrolla Netflix (Foto: Netflix)

DEL VIDEOJUEGO AL CINE Y LUEGO A LA TELEVISIÓN

“‘Resident Evil’ es mi juego favorito de todos los tiempos”, declaró Dabb al confirmarse la realización de la serie.

“Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo en esta increíble historia y llevar la primera serie de ‘Resident Evil’ a los miembros de Netflix de todo el mundo. Para cada tipo de fan de ‘Resident Evil’, incluidos los que se unen a nosotros por primera vez, la serie estará completa con muchos viejos amigos y algunas cosas -sanguinarias, locas- que la gente nunca ha visto antes”, agregó.

Además de Dabb y Hughes, Robert Kulzer y Oliver Berben, ambos de Constantin Film, y Mary Leah Sutton han sido acreditados como productores ejecutivos. El CEO de Constantin, Martin Moszkowicz, también estará desempeñándose como productor del programa.

La serie de “Resident Evil” aún no tiene fecha de estreno.

