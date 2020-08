No más cyberpunk en Netflix. La compañía canceló “ Altered Carbon ” después de dos entregas, cinco meses después de la que fue su última temporada.

De ocho episodios, la segunda temporada del drama de ciencia ficción fue estrenada el pasado 27 de marzo, seguida de una película de anime que está disponible en la plataforma de streaming desde el 19 de marzo.

Creada por Laeta Kalogridis, a partir de la novela del mismo nombre de Richard K. Morgan (2002), “Altered Carbon” cambió un poco las cosas de cara a su segunda temporada. Treinta años después del épico final de la primera entrega, Takeshi Kovacs, esta vez interpretado por Anthony Mackie en lugar de Joel Kinnaman, continúa tras los pasos de Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), su amor perdido hace algunos siglos... hasta que da con ella bajo circunstancias aún más peligrosas.

Además de protagonistas, la segunda temporada también renovó a su showrunner. En lugar de Kalogridis, Alison Schapker se encargó de la producción.

¿POR QUÉ FUE CANCELADA ALTERED CARBON?

Según Deadline, a diferencia de “The Society” y “I Am Not OK With This”, que fueron canceladas por circunstancias relacionadas al COVID-19 , “Altered Carbon” pagó el precio de no haber conseguido los resultados deseados. Su números de audiencia no justificaban el costo de producción de una tercera entrega.

El mismo sitio informó que la cancelación en realidad fue decidida en abril, pero la noticia recién salió a la luz

“Altered Carbon” es una producción de Skydance Television, el estudio detrás de “Grace and Frankie” y de la exitosa película “The Old Guard”.