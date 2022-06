Como parte de su gira internacional “Blanco y Negro”, el cantante Ricardo Arjona se presentó el último fin de semana en Miami, desatando la locura entre todos sus fanáticos, pero principalmente en una mujer, quien se atrevió a realizar algo que no muchos hubieran hecho con la finalidad de entablar contacto visual con su artista favorito.

Esta fan del cantante guatemalteco decidió sacarse la blusa y el sostén para llamar su atención. Al final, su objetivo se logró, pues capturó la mirada de Arjona y también de miles de personas en las redes sociales, ya que el video de su actitud se viralizó en plataformas como Instagram y Twitter.

Las imágenes que fueron vistas en diferentes partes del mundo, como era de esperarse, generaron una serie de opiniones divididas, puesto que la mayoría de personas criticaron que dicha mujer se haya desnudado para llamar la atención, mientras que algunas otras afirmaron que ella podía hacer lo que le daba la gana y la apoyaron.

Ricardo Arjona, cantando en un concierto en vivo en Miami, fue sorprendido por una fan que se quitó la blusa (Foto: Getty Images)

MUJER SE DESNUDA EN CONCIERTO DE RICARDO ARJONA

Tal y como lo expresamos algunas líneas arriba, Ricardo Arjona ofreció un concierto en Miami, donde una ferviente seguidora suya lo sorprendió al sacarse la blusa y quedando en topless, casando una gran sorpresa en todos los presentes, quienes registraron el hecho con sus respectivos teléfonos celulares.

Además de impresionar a los asistentes al show en vivo, el propio cantante quedó boquiabierto y se distrajo por varios segundos al hacer contacto visual con la protagonista de la noticia. Es más, el intérprete de 58 años de edad, reconoció delante de todos que se había olvidado de la letra de la canción “Desnuda”, la cual estaba entonando en esos precisos momentos.

El objetivo de la fémina era llamar la atención y hacer contacto visual con su cantante favorito y lo logró, así que inmediatamente después ella volvió a vestirse con una sonrisa de oreja a oreja, que seguramente le duró durante toda la presentación.

¿QUIÉN ES LA MUJER QUE SE DESNUDÓ EN EL CONCIERTO DE RICARDO ARJONA?

Al haber alborotado las redes sociales —y también a Arjona—, los medios de comunicación se interesaron en conocer la historia de la chica que tomó el coraje de desnudarse en público y conseguir que su cantante favorito note su presencia, por lo que en esta oportunidad detallaremos un poco de lo que respondió.

En una entrevista con el programa “Despierta América” de Univisión, Rocío Gallardo dio más detalles sobre lo ocurrido esa noche en Miami y lo primero que dejó en claro fue que no era algo planificado, sino que se produjo a causa de la adrenalina del momento.

Además, comentó que tomó la decisión de hacerlo en el tema “Desnuda”, pues ella tiene un significado muy especial. “Esa canción significa mucho para mí, e interpreta la libertad de lo que es la mujer, de sentirse libre, segura, desnuda o con ropa”, detalló.

Rocío, consciente de todas las críticas que ha recibido, principalmente en redes sociales, aprovechó las cámaras del matutino para enviar un mensaje y hacerles entender su posición a aquellos detractores.

“A las mujeres que me critican las entiendo y respeto su opinión, no todo el mundo está capacitado para entender la vida o la forma de pensar de otros. Yo me considero una mujer súper libre, no tengo dueños, no tengo restricciones, y la persona que tengo al lado me apoya 100 por ciento como yo soy”, comentó.

Además, según el portal de Infobae, Gallardo estaba acompañada por su esposo, su suegra y otros familiares, quienes respaldaron lo que hizo y no la juzgaron en absoluto.

¿QUÉ OPINÓ EL ESPOSO AL RESPECTO?

Lejos de ponerse celoso, como muchos hubieran creído, Juan, el esposo de Rocío, aseguró que él la apoyó mucho en su decisión y que, incluso, la ayudó para que Ricardo Arjona pueda verla.

“Lo primero que hago como el esposo que la ama y la apoya a en todo lo que quiera hacer, fue sentarme en la silla y tratar de cargarla sobre mis hombros para que él la viera”, argumentó.