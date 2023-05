Rihanna y A$AP Rocky viven una gran etapa como pareja y familia al celebrar el primer año de su hijo RZA, mientras esperan la llegada del segundo. La cantante confirmó su embarazo en la presentación del intermedio del Super Bowl 2023. En tanto, su pareja, compartió fotografías inéditas en redes sociales de su primogénito, cuyo nombre se había mantenido en reserva durante este lapso.

A pesar de que las estrellas no habían mencionado cuál era el nombre de su primer hijo, en los medios de comunicación ya circulaba el nombre de RZA, pero no había sido confirmado hasta el sábado 13 de mayo, cuando A$AP Rocky lo escribió en Instagram.

El artista lo hizo a propósito del año del nacimiento del bebé, confirmando el rumor que se comentó en redes sociales, sobre todo por el significado que habría detrás de lo que parece, a primera vista, las iniciales de alguna frase.

Ahora que el misterio ha sido dejado atrás, los seguidores de Rihanna y A$AP Rocky se han preguntado por el significado del particular nombre del niño y aquí te comentamos lo que se sabe e, incluso, cómo se pronuncia.

RZA siendo cargado por su padre (Foto: A$AP Rocky / Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE RZA DEL PRIMER HIJO DE RIHANNA Y A$AP ROCKY?

El nombre RZA del primer hijo de Rihanna y A$AP Rocky es el nombre artístico del rapero estadounidense Robert Fitzgerald Diggs, el fundador y líder del grupo de hip hop Wu-Tang Clan. Los artistas, en especial la cantante, se han declarado seguidores del también actor y director, por lo que le han rendido un homenaje con su primogénito.

El mismo A$AP Rocky lo confirmó no solo colocando el nombre del bebé en una publicación en Instagram, sino que también citando a la agrupación Wu-Tang Clan, lo que ha sido entendido por sus seguidores como la gran pista que necesitaban para ser la asociación del nombre con el legendario RZA.

La relación entre Rihanna y RZA no solo ha sido de admiración. Ambos también hicieron una colaboración titulada “Only Girl in the World”. Aunque la celebridad no ha explicado más sobre el nombre de su pequeño, todo apunta a que se trataría de un tributo por la importancia que ha tenido el artista y Wu-Tang Clan en su vida, tanto personal como profesional.

RZA jugando sobre el césped en una foto familiar (Foto: A$AP Rocky / Instagram)

¿CÓMO SE PRONUNCIA RZA?

RZA Athelston Mayers es el nombre completo del hijo de Rihanna y A$AP Rocky, en homenaje al artista homónimo y líder fundador del grupo de hip hop Wu-Tang Clan. Su pronunciación sería “Rizza”.

El nombre del primogénito de la pareja de celebridades también ha sido relacionado a las ideas de “gobernante”, “conocimiento”, “sabiduría”, “comprensión” y “Alá”, de acuerdo al Urban Dictionary.