Gracias al movimiento ‘Me Too’ han salido a la luz varios casos de violencia sexual que han ocurrido dentro de la industria de Hollywood. Recientemente, la actriz italiana Asia Argento acusó a Rob Cohen, el director de la película “Rápido y furioso” (2001), de drogarla y abusar sexualmente de ella durante el rodaje de la película “Triple X” (2002).

La también directora fue una de las primeras en denunciar abusos sexuales en el mundo del cine, lo que la convirtió en una de las voces más destacadas del movimiento #MeToo. En 2017 declaró que el productor Harvey Weinstein la violó en 1997, cuando ella tenía 21 años.

En los últimos días, su nombre ha vuelto a salir a la palestra mediática después de conceder su última entrevista, en el diario italiano ‘Corriere della Sera’. Asia Argento acusó públicamente de abuso sexual al director Rob Cohen, conocido para el gran público por su exitosa saga de ‘Fast & Furious’. Aquí todos los detalles sobre el caso que ha desatado todo tipo de reacciones.

Asia Argento es una actriz y directora de cine y televisión italiana. (Foto: Asia Argento/ Instagram)

ROB COHEN, EL DIRECTOR DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” ACUSADO DE ABUSO SEXUAL POR ASIA ARGENTO

En la entrevista con el diario italiano ‘Corriere della Sera’, Asia Argento denunció una agresión sexual por parte de Rob Cohen en 2002. “Es la primera vez que hablo de Cohen. Abusó de mí haciéndome beber GHB, tenía una botella”, aseguró, refiriéndose a una droga utilizada por los violadores.

“En aquel entonces, yo no sabía muy bien qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama”, agregó la actriz italiana, precisando que esta agresión ocurrió cuando ella actuaba en la película “xXx” dirigida por Cohen, junto con Vin Diesel y Samuel L. Jackson.

Argento señaló que Cohen le dio éxtasis líquido y que unos instantes después perdió el conocimiento. “Empecé a tener flashes, ver cómo me quitaba los pantalones y después me quedé en negro. Me desperté junto a él completamente desnuda, por la mañana me daba besos y yo, en vez de decir ‘qué me has hecho’, dije ‘pero qué he hecho’”, confesó.

Su madre es la también actriz Daria Nicolodi y su padre es Dario Argento, un director, productor y guionista italiano bien conocido por su trabajo en el género italiano giallo (Foto: Asia Argento/ Instagram)

La hija del director Dario Argento afirmó que todo fue contra su voluntad: “Yo verdaderamente no lo deseaba, este hombre no me gustaba, no hubo ningún consentimiento por mi parte”. La actriz italiana recoge estos hechos en su autobiografía “Anatomia di un cuore selvaggio” (Anatomía de un corazón salvaje), que estará a la venta en Italia desde el 26 de enero.

Con motivo de la promoción de su libro, la protagonista acudió al programa Verissimo, donde explicó por qué no había hablado anteriormente de Cohen. “Lo descubrí más tarde, hablando con un amigo que me abrió los ojos sobre esa sustancia”, explicó. Posteriormente, una vez que se dio cuenta de lo ocurrido, Argento dijo que “no quería crear otra tormenta”. Sin embargo, señaló que “dado que dos mujeres han hablado en contra de Cohen, incluida su hija”, decidió presentar sus acusaciones.

En 2019, Cohen fue acusado de presuntamente haber agredido sexualmente a una víctima anónima. A principios de ese mismo año, el director de cine enfrentó cargos similares de parte de su hija Valkyrie Weather, una mujer transgénero quien lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era un niño.

En 2017 declaró que el productor Harvey Weinstein la violó en 1997, cuando ella tenía 21 años. (Foto: Asia Argento/ Instagram)

¿QUIÉN ES ROB COHEN?

Robert Cohen es un director de cine y televisión, productor y guionista estadounidense. Ha dirigido películas como Dragonheart (1996), Daylight (1996), The Fast and the Furious (2001), xXx (2002), Stealth (2005) y La momia: la tumba del emperador Dragón (2008).

El director de cine, nacido en Nueva York, ha dirigido numerosas cintas de acción en las cuales suele intervenir como actor en pequeños papeles o cameos. Dentro de la industria de Hollywood se hizo conocido por dirigir ‘Fast & Furious’.

También ha trabajado en otras producciones como Miami Vice, The Legend of Billie Jean, The Witches of Eastwick, Bird on a Wire, Dragon: The Bruce Lee Story, The Rat Pack, The Skulls, XXX: State of the Union.

Sobre su vida personal, se sabe que es padre de trillizos; Zoe, Jasi y Sean, nacidos el 20 de marzo de 2008. En la actualidad está casado con Barbara Cohen. La boda se celebró en Bali en diciembre de 2006, lugar donde el director tiene una de sus casas.

Robert Cohen es un director de cine y televisión, productor y guionista estadounidense. (Foto: Getty Images)

ROB COHEN SE DEFIENDE

Tras la denuncia pública de Asia Argento, el representante de Cohen negó las acusaciones en su contra. “El señor Cohen niega categóricamente la acusación de agresión de Asia Argento y la tacha de absolutamente falsa”, dijo.

“Cuando trabajaron juntos tenían una excelente relación de trabajo y el señor Cohen la consideraba una amiga, por lo que esta afirmación que data de 2002 es desconcertante”, agregó