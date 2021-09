Rodrigo Ruiz, director de casting y actor de la telenovela “Imperio de mentiras”, compartió en su cuenta de Instagram que padece cáncer de colon. Con un emotivo mensaje, hizo público su estado de salud. La noticia no tardó en impactar a su compañeros de trabajo.

“La pandemia ya me había arrebatado gran parte de mi vida, pensar solo en cuidarme para no contagiarme me inmovilizó para trabajar duro como siempre y mis ahorros se esfumaron, no es mi mejor momento productivo y pensaba que no se podía perder más”, se lee al comienzo del mensaje.

“Después de una semana de incertidumbre, y muchos estudios, llegó una de las peores noticias de mi vida, sentía que el mundo se me venía encima al saber que un cáncer de colon con metástasis estaba ya en mi cuerpo”, agregó el director de casting que ha trabajado más de 30 años en Televisa.

El actor confesó que el tratamiento para su enfermedad es sumamente costoso y que no cuenta con los medios suficientes para pagarlo. Asimismo, aseguró que siempre ha ayudado a las personas cuando ha podido “sin recibir nada a cambio”, pero ahora, los papeles se invirtieron.

“Después de un gran proceso de aceptación y sanación personal, pues el enojo, la impotencia y la vulnerabilidad que siento siempre están presentes, ahora soy yo quien pide ayuda, y quisiera contar contigo como parte de esta esperanza de vencer al cáncer y no interrumpir mi tratamiento por falta de recursos”, finalizó Ruiz.

ACTORES DE “IMPERIO DE MENTIRAS” LE BRINDAN SU APOYO A RODRIGO RUIZ

La publicación de Instagram del actor no tardó en llenarse de mensajes de aliento de sus compañeros de profesión. Angelique Boyer, con quien trabajó en la telenovela “Imperio de mentiras”, no dudó en mostrar su apoyo: “Aquí estamos, Ro, en las buenas y las difíciles”. También se sumó Cecilia Toussaint: “Por supuesto que cuentas conmigo hoy y siempre”, escribió la actriz.

Fernanda Castillo, Ana Bekoa, Mauricio Castillo, Adriana Fonseca, Grettell Valdéz, entre muchos otros actores con quienes ha trabajado Rodrigo, de inmediato comenzaron a difundir el mensaje y pidieron a sus seguidores sumarse a esta noble causa.

Como director de casting, Rodrigo Ruiz ha trabajado en telenovelas como “Cuna de lobos”, en su versión 2019; “Caer en tentación”, “Candidata”, “Mujeres asesinas” y “Yo no creo en los hombres”. Asimismo ha participado en varias obras de teatro y películas de cine mexicano.

¿DE QUÉ TRATA “IMPERIO DE MENTIRAS”?

La historia se centra en un policía humilde y honesto (Palacios) y una chica de una acaudalada familia (Boyer), quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida.

Después de que el padre de ella y la exnovia del policía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad.

Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían, todo esto al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro.