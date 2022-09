Netflix continúa agregando a su catálogo de producciones originales grandes éxitos que a pocas horas de su estreno se vuelven en las favoritas de los usuarios. Este es el caso de “Romance en Verona”, una película de comedia romántica que es furor en la plataforma. Titulada originalmente como “Love in the Villa”, la ficción cuenta con el papel protagónico de Tom Hopper y Kat Graham; esta última, tuvo una peculiar escena que la calificó como la más difícil de todas. ¿De qué se trata?

Vale decir que Kat Graham interpreta a Julie en la película de Netflix, una joven que, tras el fin de su relación, decide viajar a Italia; para ello, reserva un lugar donde hospedarse, pero al llegar se da con la ingrata sorpresa que la vivienda alquilada ya está ocupada, por tanto, deberá compartirla con un apuesto hombre británico, con el que no se llevará nada bien al inicio.

¿CUÁL FUE LA ESCENA MÁS DIFÍCIL PARA KAT GRAHAM?

En la trama, el personaje de Graham está decidida a sacar a Charlie (Tom Hopper) de la villa en Verona que reservó para sus vacaciones. Como parte de su plan, descubre que el hombre es alérgico a los gatos e inventa un complot en el que lo cubre con aceitunas mientras está dormido y deja que todos los gatos callejeros de la plaza se den un festín con ellos.

Kat Graham interpreta a Julie en la película de Netflix "Romance en Verona" (Foto: Netflix)

Pero a pesar de la hilaridad de la escena, la actriz la pasó mal, dado que no es fanática de los gatos. “No eran los mejores”, reveló en una entrevista en son de broma. “Realmente no soy una persona de gatos. No sé si fueron los gatos los que fueron difíciles o los que los manejaban, pero esas escenas probablemente tomaron más tiempo”, agregó.

Mientras que Kat Graham tuvo que trabajar directamente con los gatos, su coprotagonista simplemente tuvo que fingir estar dormido y dejar que los animales hicieran lo suyo.

“Seguro que Kat se llevó la peor parte”, dijo en su turno Tom Hopper. “Tuve que quedarme allí y me pusieron los gatos, pero Kat en realidad tiene que lidiar con ellos. Y no hacen lo que tú quieres que hagan. Tienen voluntad propia”, detalló.

Kat Graham revela en una entrevista con EW que no es fanática de los gatos y tuvo que grabar con muchos en “Romance en Verona” (Foto: EW)

¿Cómo se grabó la escena?

Graham dio detalles de cómo fue la filmación de la escena de las aceitunas: “Colocaban todas las aceitunas y luego entraban y colocaban a todos estos gatos por todas partes”, reveló. “De hecho, hubo uno que fue bastante fácil. Los colocaron en los lugares correctos y se quedaron allí. Jugaron a la pelota ese día”.

¿CÓMO VER “ROMANCE EN VERONA”?

La película “Romance en Verona” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde el jueves 1 de setiembre. Para ver la cinta en la plataforma de streaming, de manera online, puedes dar clic en este enlace.