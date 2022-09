Final explicado de "Romance en Verona" de Netflix: la propuesta de matrimonio, una cita de Shakespeare y más

Una historia romántica en Verona, Italia, no podría salir mal. ¿O sí? De eso trata “Romance en Verona” (“Love in the Villa”, en su idioma original), la película estrenada el jueves 1 de setiembre en Netflix, con las actuaciones protagónicas de Tom Hopper y Kat Graham, quienes ya han brillado antes en “The Vampire Diaries” y “The Umbrella Academy”, respectivamente.

En esta oportunidad, los actores dan vida a Julie y Charlie, dos desconocidos que se encuentran de manera casual en la mencionada ciudad. En realidad, se pelean por el alquiler de una villa: sus reservaciones se ingresaron simultáneamente y no hay nada que puedan hacer más que compartir las instalaciones.

La situación es la peor para Julie porque su novio Brandon le terminó antes del planeado viaje. Con el corazón roto, la maestra decide igual conocer la magia de Verona porque está obsesionada con “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. Su ideal del amor es muy romántico, muy desaforado para Charlie, quien suele viajar a la ciudad por trabajo: es un experto en vinos.

De esta manera, luego de que se pelearan para que uno abandone el lugar, hacen una tregua y conviven de la mejor manera, a tal punto de que sus citas llegan a otro camino: se enamoran. ¿Será por el aire romántico de Verona? Lo cierto es que la pareja empieza a tener un acercamiento más personal, cuando reaparecen Brandon y Cassie, una mujer a la que Charlie solía ver de manera intermitente.

Los protagonistas mirando una serie de candados de amor (Foto: Netflix Studios)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “ROMANCE EN VERONA”?

El final de “Romance de Verona” está marcado por las decisiones de Charlie y Julie. Sus respectivas parejas han retornado a sus vidas de manera repentina y tienen que decidir si retomar sus relaciones anteriores o empezar una nueva. Ese es el gran dilema final de los protagonistas de la película de Netflix.

De esta manera, Brandon lleva a Julie a cenar donde también se encuentran Charlie y Cassie. El primer le pide matrimonio a la joven maestra y Charlie, desanimado, se retira pensando que ella se casará. Además, decide dejar atrás su relación tirante con Cassie, porque realmente está enamorado de Julie.

Sin embargo, en su mente sigue pensando que la maestra se casará con su novio. En ese momento, Julie rechaza la propuesta de Brandon, a pesar de sus ideas románticas sobre el matrimonio. Entiende que debe valorar su forma de ser, con sus ideas y anhelos, algo que novio no respetaba y que Charlie le enseñó a valorar más.

Finalmente, Julie llega antes a la villa y Charlie va detrás de ella para decirle que la ama. En una escena shakespeariana, el hombre le recita unos fragmentos de “Romeo y Julieta”, mientras ella lo mira y escucha desde un balcón. Ambos se declaran sus sentimientos y aceptan que el destino los haya juntado, de manera imprevista, en la ciudad más romántica de Italia.

Charlie y Julie disfrutando de un día soleado en Verona (Foto: Netflix Studios)

¿CÓMO VER “ROMANCE EN VERONA”?

La película “Romance en Verona” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde el jueves 1 de setiembre. Para ver la cinta en la plataforma de streaming, de manera online, puedes dar click en este enlace.