“The Next 365 Days”, la tercera entrega de la saga basada en los libros de Blanka Lipińska, se estrenó en Netflix recién el viernes 19 de agosto de 2022, pero los usuarios de la plataforma streaming y los fanáticos de la historia de Laura Biel y Massimo Torricelli ya preguntan por una cuarta película.

En la primera cinta, Massimo, miembro de la familia de la mafia siciliana, se obsesiona con Laura a tal punto que la secuestra y le da 365 días para enamorarse de él. Aunque eso finalmente sucede, su relación no es nada sencilla.

Mientras que en “365 DNI: Aquel día”, Laura y Massimo vuelven más apasionados que nunca, pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura.

Y en “The Next 365 Days”, una crisis de confianza pone a prueba la relación de Laura y Massimo. Como si eso fuera poco, Nacho se enfoca con toda su tenacidad en separarlos. Entonces, ¿habrá otra película de “365 DNI”?

“365 DNI”, ¿TENDRÁ TERCERA PARTE?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la saga protagonizada por Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone, no obstante, por lo visto al final de la tercera entrega, la historia de Massimo, Laura y ahora Nacho aún no ha terminado.

El final de “The Next 365 Days” es muy ambiguo, ya que si bien Laura vuelve con Massimo para hablar de su matrimonio no significa que se quedará con él. De hecho, cuando Torricelli le pregunta si regreso a su lado, ella no responde y se termina la película.

Aunque no hay un cuarto libro de la saga escrita por Blanka Lipińska, solo la primera entrega fue una adaptación fiel del libro, en las otras dos los productores hicieron varios cambios para contar su propia historia de amor, por lo tanto, podría continuar sin problemas. No obstante, todo dependerá de la respuesta de la audiencia.

Si Netflix confirma una cuarta película de “365 Days”, lo más probable es que se estrene en la plataforma streaming a finales del 2023 e incluso después, dependiendo del inicio del rodaje.

Por supuesto, Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone tendrían que volver para interpretara a Laura y Massimo, respectivamente, en una cuarta entrega de la saga. Asimismo, Simone Susinna volvería como Nacho Matos.