“The Next 365 Days” o “365 días más” (en su traducción al español) se estrenó en Netflix el viernes 19 de agosto de 2022, y ha repetido el éxito de sus dos anteriores entregas. Mientras los fans de la historia de Laura Biel y Massimo Torricelli esperan la confirmación de la cuarta parte, a continuación, te dejamos con las diferencias que hay entre el libro de Blanka Lipińska y la película del gigante del streaming.

Cuando una película o serie se basa en una serie de libros, los fans pueden esperar que la adaptación tenga cierta similitud en la trama, con pequeños cambios y tal vez actualizaciones modernas si se trata de un libro antiguo. Ese no es el caso en absoluto con “The Next 365 Days”. La trilogía se basa en la serie de libros de Blanka Lipińska, pero al comienzo de la producción de la segunda y tercera película se dejó claro que estaban “basadas libremente” en los textos.

La segunda parte, “365 días: aquel día” (“365 Days: This Day”, en su idioma original) ya había hecho un cambio importante en la serie de libros con el personaje de Nacho, pero aún así terminó igual: con Laura luchando por su vida después de recibir un disparo de Anna, la ex de Massimo. Para la recién estrenada se esperaba lo mismo; sin embargo, la película de Netflix terminó haciendo algo totalmente diferente al libro en el que se basa.

Laura Biel y Massimo Torricelli en “The Next 365 Days” (Foto: Netflix)

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL LIBRO DE BLANKA LIPIŃSKA Y LA PELÍCULA “THE NEXT 365 DAYS”

Digital Spy realizó un listado con algunas diferencias que existe entre el libro y la película que tiene como protagonistas a Michele Morrone y Anna-Maria Sieklucka.

El evento traumático de Laura

Si bien el libro y la película comienzan de manera similar (con Laura sobreviviendo al disparo), ya hay una diferencia significativa en la escena. En la serie de libros, Laura estaba embarazada cuando le dispararon, pero en las películas, estaba embarazada cuando se vio involucrada en el accidente al final de la primera película. El resultado es el mismo: Laura termina perdiendo a su bebé como resultado del evento traumático.

Incluso con este cambio, la película podría haber adaptado el libro más de cerca si así lo hubiera elegido. La pérdida del bebé hace que Laura se convierta en alcohólica y Massimo en adicto a las drogas y al sexo. Su relación es tensa, como en las películas, pero las cosas se vuelven mucho más oscuras en el libro.

Laura Biel y Massimo Torricelli en “365 DNI 2” (Foto: Netflix)

Laura, Nacho y Massimo

A diferencia de la película, Laura está completamente obsesionada con Nacho en el libro y termina viviendo con él mientras que con Massimo se acuesta. Durante la convivencia, la protagonista recibe un paquete con su perro muerto, el mismo que le regaló Massimo. En la boda de Olga, el protagonista le confiesa a su amada que fue Nacho quien mató a su mascota.

Laura le cree y rompe con Nacho, antes de volver a casa con Massimo. Este último la retiene una vez más contra su voluntad después que descubre que él fue quien mató al perro. Él la droga e intenta dejarla embarazada, por lo que ella amenaza con suicidarse.

En un intento de escapar, Laura planea seducir a Massimo y escapar cuando él baja la guardia. Finalmente se sale con la suya con Nacho, se comprometen y en un epílogo, se revela que tienen una hija juntos. Massimo se da por vencido y se divorcia de ella, dejándola también con la empresa.