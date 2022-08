El estreno de la tercera película de la saga de “365 DNI” ha causado sensación entre los seguidores de la polémica saga de Netflix, y no ha tardado en colocarse como una de las más vistas entre la plataforma de streaming.

No es sorpresa que la tercera parte fuera un éxito, pues el final de la segunda entrega dejó la historia abierta para lo que debería ser el cierre de la saga basada en los libros homónima de la autora polaca Blanka Lipińska.

Una de las características más reconocidas de la saga protagonizada por Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone son sus candentes secuencias íntimas entre los personajes, de las cuales uno de sus personajes principales ha hecho una curiosa revelación.

"365 DNI" es protagonizada por Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone (Foto: Netflix)

MICHELE MORRONE NO USA COORDINADOR DE INTIMIDAD

Recientemente, el actor que interpreta a “Don Massimo Torricelli” ha admitido que no recibió ayuda de ningún coordinador de intimidad, esto a pesar de que la producción posee uno y colabora con todo el elenco.

“No necesitaba un coordinador de intimidad para ayudarme... Por supuesto, es una persona importante para tener en el set para los otros actores y para las personas que trabajan entre bastidores. Nos ayuda a todos nosotros, pero personalmente, no, no necesito a nadie”, comentó.

El actor aprovechó para aclarar que esta decisión se debe a su intención de crear todas las características del personaje por su cuenta, dándole su toque personal en todo momento.

“Me gusta construir un personaje y una escena de la forma en que lo imaginé en mi mente y cómo me gusta trabajar el guion”, aclaró.

Sobre su relación con su coprotagonista, Anna-Maria Sieklucka, el actor italiano explicó que mantiene mucha confianza, por lo que su decisión de tomar con libertad las escenas no la incomoda.

“Anna y yo somos muy buenos amigos. Cada día yo consigo sentirme más cerca de ella; compartimos consejos y queremos mucho”, expresó.

El actor es muy activo en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores (Michele Morrone / Instagram)

MICHELLE MORRONE UTILIZÓ PRÓTESIS EN “THE NEXT 365 DAYS”

En 2020, tras el enorme éxito que obtuvo la primera entrega de “365 Days”, Morrone realizó una transmisión en Instagram donde reveló varios detalles de las escenas íntimas que filmó, incluyendo el uso de una prótesis.

De acuerdo con el artista de 31 años, la aplicación de una prótesis fue para evitar el contacto genital entre actores. “Fue incómodo, pero fue divertido”, admitió.

Del mismo modo, añadió que por recomendación de Bartek Cierlica, director de fotografía de 365 Days, los actores tuvieron libertad para plantear las escenas según su criterio, lo cual, evidentemente, resultó ser una buena decisión.