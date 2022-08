“The Next 365 Days” se estrenó en Netflix el 19 de agosto de 2022 y aunque muchos creían que marcaría el final de la saga basada en los libros de Blanka Lipińska, su última escena sugiere lo contrario. No obstante, la popular plataforma streaming todavía no ha confirmado una cuarta película de “365 DNI”.

Después de sus peleas con Massimo Torricelli (Michele Morrone) y la reaparición de Nacho, Laura (Anna-Maria Sieklucka) está muy confundida y no sabe que decisión tomar: ¿quedarse con su esposo o abandonarlo para empezar una nueva vida con su amante?

Tras una temporada con sus padres para aclarar sus ideas, Laura vuelve a casa, pero de camino al aeropuerto se encuentra con Nacho, quien le dice que la ama y que está dispuesto a respetar decisión que tome. Por su parte, Massimo admite que sabía sobre su aventura desde el principio, pero que no hizo nada porque su padre le enseñó que si ama algo debe dejarlo ir, si vuelve será suyo para siempre y si no nunca lo fue.

Las palabras de ambos hombres, dejan más confundida a Laura, quién al final de “The Next 365 Days” aún no resuelve con quién quedarse. ¿Massimo o Nacho? Pero ¿Cómo termina esta historia en la novela de Blanka Lipińska?

Massimo y Nacho ¿a quién escogió Laura en el libro “The Next 365 Days”? (Foto: Netflix)

¿CON QUIÉN SE QUEDA LAURA EN EL TERCER LIBRO DE “365 DNI”?

En “The Next 365 Days”, Massimo debe decidir entre la vida de su esposa y el bebé que esperan. Torricelli escoge mantener viva a Laura, pero le hace creer que tuvo un aborto espontáneo. Esta perdida provoca que Laura se vuelva alcohólica y más dependiente de Massimo.

Los excesos afectan su trabajo y cuando pierde el control de su empresa se refugia en un perro que adopta y llama Prada, así como en su matrimonio, ya que cada vez se acerca más a Nacho.

Obviamente, Massimo enloquece de celos y recurre a las drogas para controlar sus demonios. En un arranque de ira asesina a Prada y envía su cadáver como advertencia, sin embargo, más tarde niega toda responsabilidad y culpa a Nacho.

Aunque con eso, y llevando a otra mujer a la boda de Olga y Domenico, Massimo consigue recuperar a su esposa, Laura no tarda en descubrir el engaño y abandonarlo. Por supuesto, Torricelli no se da por vencido, la secuestra, droga e intenta embarazarla.

Para escapar de su esposa, Laura lo seduce y finalmente escapa junto a Nacho, con quien se casa y tiene un hijo al final de “The Next 365 Days”.