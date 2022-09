Como parte de los estrenos del mes, el pasado jueves 1 de setiembre, Netflix estrenó “Love in the Villa” (también conocida como “Romance en Verona”), la comedia romántica protagonizada por Kat Graham y Tom Hopper, quienes son recordados por sus apariciones en “The Vampire Diaries” y “The Umbrella Academy”.

La cinta se centra en Julie y Charlie, dos desconocidos que coinciden en el alquiler de una villa en Verona, por la que pelearán por quedarse en el lugar, aunque terminarán por compartirla, desatando curiosas situaciones, pues mientras ella terminó con su novio previo al viaje, él se encuentra enfocado en su trabajo.

Junto a Kat Graham y Tom Hopper se encuentra un gran elenco de actores, entre los que se incluye a la esposa del artista, a quien muy pocos suscriptores de la plataforma de streaming reconocieron.

Tom Hopper y Kat Graham protagonizan "Romance en Verona" (Foto: Netflix)

LAURA, LA ESPOSA DE TOM HOPPER QUE ACTUA EN “ROMANCE EN VERONA”

Todas las cintas necesitan de un villano o un obstáculo, incluyendo las románticas, y en el caso de “Romance en Verona” esta no fue la excepción, pues además del exnovio de Julie también está Cassie, la odiosa prometida de Charlie, la cual no está dispuesta a perderlo.

Sin embargo, lo que no muchas personas notaron es que Laura, la verdadera esposa de Tom Hopper, también fue parte del cast, interpretando a Cassie, por lo que la química en sus escenas estuvo asegurada.

En conversación con Entertainment Weekly, Tom indicó que Laura Hopper lo animó a unirse a la producción, pues “ella tiende a leer muchos de los guiones que me envían”, por lo que conoció primero de qué trataba la cinta.

“Me dijo: ‘Acabo de leer un guion realmente genial llamado Love in the Villa. Es una comedia romántica muy dulce y deberías leerla’. Lo leí y acepté; pensé que era realmente brillante”, admitió.

Laura Hopper junto al cast de "Romance en Verona" (Foto: Laura Hopper / Instagram)

Del mismo modo, admitió que trabajar al lado de su esposa fue un valor añadido a su trabajo. “Laura, siendo también actriz, fue como, ‘Oh, también me encanta uno de estos papeles: el papel de Cassie’”, indicó.

Aunque su esposa fue quien lo impulsó a aceptar el papel, fue Tom quien le propuso al director Mark Steven Johnson que Laura ingrese al cast.

“Me encanta trabajar con mi esposa, es una muy buena actriz de comedia. Lo que fue muy extraño es que rompí con ella en la película. Mientras lo hacíamos, pensé: ‘Es realmente extraño interpretar esta escena’”, comentó.

TRÁILER DE “ROMANCE EN VERONA”